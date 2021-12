Jazz Matinee am 2. Weihnachtstag, Sonntag, den 26.12.2021, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) wieder in zwei Stunden eine ganze Reihe von (zum großen Teil aktuellen!) CDs mit weihnachtlichen Klängen vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich) den folgenden CDs:

James Morrison - This Is Christmas (Warner Music 4509-93863-2), Kenny Drew Trio - Season´s Greetings (After Beat PCCY-30218), Judy Rafat - It´s Christmas Time Again (Supermusic / Eigenproduktion), Danish Radio Big Band - Jazzin´ Around Christmas (Storyville 1014305), Mic Oechsner´s Grappellissimo! (Cracked Anegg crack 0069), Dave Stryker - Eight Track Christmas (Strikezone Records 8819), Amber Weekes - The Gathering (Amber Inn Productions), Simone Kopmajer - Christmas (Lucky Mojo Records LMR (20-3), Trio X of Sweden - Veni Veni Emmanuel (Prophone Records PCD 250), Jamie Cullum - The Pianoman At Christmas / The Complete Edition (2CD Island Records 3893998), Oddgeir Berg Trio - Christmas Came Early (Ozella Music OZ 099 CD), The Amazing Keystone Big Band - Christmas Celebration (Nome 020) und David Friedman Generations Quartet - A Christmas Gathering (Malletmuse mm 005).

Zwei Stunden mit jazzigen, weihnachtlichen Klängen erwarten Sie! Gönnen Sie sich also mit Freuden diese beiden Stunden mit stimmungsvoller Musik!

Die Jazzredaktion wünscht Ihnen Allen ein schönes und geruhsames Weihnachten 2021!