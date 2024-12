Jazz Matinee am Sonntag, den 22.12.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute gedenkt die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) zunächst des am 12.12.2024 im Alter von 97 Jahren verstorbenen Pianisten Martial Solal.

Dann folgen drei Alben mit jazzigen weihnachtlichen Klängen und zwar Martin Sasse Trio - Swinging Christmas (JazzJazz JJ 51034), Jan Bierther - El Gordo Jazz Christmas (A1 Records 2024) und Simone Kopmajer - Home For Christmas (Lucky Mojo Records 2024).

Darauf folgen weitere neue Alben diverser Label. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden Alben:

Ed Neumeister Quartett + 3 - Covers (MeisteroMusic 0023), Janning Trumann - Divide The Zero (Tangible Music TM 021), Eva Klesse Quartett - Stimmen (enja records 9856), Johannes Enders / Joris Teepe / Billy Hart - The Creator Has A Master Plan B / A Tribute To Pharoah Sanders (Ammerton Records AT 010 / enja records 9847), Tyshawn Sorey Trio - The Susceptible Now (PI Recordings 104) und Steve Coleman and Five Elements - PolyTropos / Of Many Turns (PI Recordings 105).