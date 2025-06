Jazz Matinee am Pfingstsonntag, den 08.06.2025, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) zunächst im Rahmen der Konzertnachlese zwei Alben des dänischen Gitarristen Kristian Borring "Out of Nowhere" und "Number Junky / Earth Matters" vor, die vom Label Cool It Records veröffentlicht wurden.

Dann folgen zwei Alben mit jazzhistorisch bedeutenden Aufnahmen, nämlich: das Roland Kirk Quartet - Domino (MIG Music MI 1227-2) und die Jan Hammer Group - Live In New York (MIG Music MI 1226-2).

Dann folgen neue BigBand-Alben diverser Label: Zunächst das aktuelle Vanguard Jazz Orchestra - Live at the Village Vanguard / Centennial: The Music of Thad Jones (BCM + D Records / 2CD + Download) im Vergleich zum ehemaligen Thad Jones / Mel Lewis Orchestra mit Aufnahmen aus dem Village Vanguard, die vom Label Solid State Label (Mosaic Records MD5-151) veröffentlicht wurden. Außerdem hören Sie das Ben Patterson Jazz Orchestra - Mad Scientist Music (Origin Records 82914) und das Pete McGuinness Jazz Orchestra - Mixed Bag (Summit Records DCD 834).

Darauf folgen noch die Alben: James Moody - 80 Years Young: Live at the Blue Note (Origin Records 82920) und Roni Ben-Hur - The Abraxas Sessions Volume 2 (Dot Time Records DT 9501).

Zwei lange Stunden mit erstklassiger Jazz-Musik der Gegenwart bzw. der Vergangenheit und der zukünftigen Jazzentwicklung erwarten Sie!

Konzerthinweis:

Am Freitag und Samstag, den 13. + 14.06.2025, tritt jeweils um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel das Trio des Trompeters Bastian Stein feat. Tineke Postma auf mit dem Programm des aktuellen Albums "Song Atlas", das vom Deutschlandfunk aufgenommen und vom Label Klaeng Records veröffentlicht wurde. Die Band spielt in der Besetzung: Bastian Stein Trompete, Tineke Postma Altsaxofon, Phil Donkin Bass und James Maddren Schlagzeug. Dazu hören Sie als Appetithappen einen Ausschnitt aus dem Album!