Jazz Matinee am Sonntag, den 02.03.2025, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) zunächst im Rahmen der Konzertnachlese zwei Alben vor, nämlich das Chloe Marsigny Sextet - 10 Seconds To Lift-Off Vol.2 (Eigenproduktion) und Rabih Abou-Khalil - The Flood and the Fate of the Fish (Enja Records ENJ-9672 2). Dann folgt ein ganzer Stapel an Alben diverser Label und Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden Alben:

Petros Klampanis - Latent Info (Enja Records enja 9864), Julian & Roman Wasserfuhr - Safe Place (ACT Music ACT 8011-2), Benjamin Lackner - Spindrift (ECM Records 2832), Thierry Maillard & Stephane Belmondo - QR Code II (Ilona Records LIR 930 08 03), Ivo Neame - Zettalogue (Ubuntu Music UBU 0183), Bockius / Blaser / Günther / Bovet - Reverie (TCB Records TCB 38402), Maria Joao - Abundancia (Galileo Music GMC 112), Mélon Jiminez & Lara Wong - Confluencias (Galileo Music 12149763), Claudia Döffinger / Torso Ventuno - Nachtwache (Owl Way Records OW 7), Perceptions Trio - The Wicked Crew (Sense Music CRPT 01), Jaden Evans - Evans on Evans (Shamus Records, erhältlich über Shamusrecs.com/releases) und Francois Mardirossian - Keith Jarrett / Ritual et Encores (Ad Vitam Records AV 241130).

Zwei Stunden mit Musik der unterschiedlichsten Richtungen erwarten Sie!

Ps: Sonntagabend gibt es von 18 Uhr bis 20 Uhr die Sendung Jazz Spezial zu hören, in der die Jazzredaktion den beiden großartigen Jazzmusikern Eric Dolphy und Joe Henderson gedenkt!