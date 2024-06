Jazz Matinee am Sonntag, den 02.06.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) einen ganzen Stapel neuer Alben diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden Alben:

Quadro Nuevo - Happy Deluxe (Fine Music FM 366-2), Benny Troschel - Folksmusik (Berthold Records BR 324014), Bastian Walcher Quartett mit Cathrin Lange - Arias in Blue (Neuklang Records NCD 4284), Jan Schrüllkamp Quintet - Fractured (Neuklang Records NCD 4281), Pianocrash - Mad World (ATS Records CD 1007), BrassMass - Schlazz Vol.1 (ATS Records CD-1011), Stéphane Galland & The Rhythm Hunters - dto. (Challenge Records CR 73582), 35 Years Bundesjazzorchester / BuJazzO - dto. (DoubleMoon Records DMCHR 71442), Ghost-Note - Mustard ´n´ Onions (Artistry Music ART 7085), André Nendza - 5/5/ 9 (3CD Jazzsick Records 5173 JS) und Conexao Berlin - Vagabundo (Eden River Records ERR-CD-23).

Konzerthinweise:

1.) Sonntag, den 02.06.2024, tritt um 19 Uhr im FORUM Merzhausen der Jazzchor Freiburg zusammen mit dem Lukas DeRungs Quintet auf und präsentiert die "Kosmos Suite". Dazu heißt es im Pressetext wie folgt: "KOSMOS SUITE ist die Verschmelzung verschiedener Welten und zweier bestehender Klangkörper, eine explosiv-kontemplative Fusion aus der emotionalen Dichte eines vielstimmigen Vokalensembles und der physischen Energie einer improvisierenden Jazzformation. Das gleichnamige Debut-Album des Komponisten und Pianisten Lukas DeRungs (Landesjazzpreisträger 2024) war nominiert für den Deutschen Jazzpreis 2023, und live auf Tournee in Deutschland, Schweiz und Luxemburg - zusammen mit dem renommierten JAZZCHOR FREIBURG und dem DeRungs Quintet, bestehend aus fünf jungen, aufstrebenden Musiker:innen der britischen und deutschen Jazz-Szene. Die KOSMOS SUITE ist ein Klangerlebnis von poetischer Wucht, eine Live-Mini-Science-Fiction-Serie in Musikform, zwischen Jazz des 21. Jahrhunderts und Renaissance-Chormusik, zwischen Popsong und Avantgarde-Improvisation, zwischen Ordnung und Chaos. Basierend auf englischen Texten zeitgenössischer Dichter:innen beschreibt sie eine Reise durch ein menschliches Leben in fünf Sätzen: Spark (Neubeginn) // Blast (Explosion) // Life (Empathie) // Void (Angst) // Home (Heimkehr). Es geht um Fragen nach dem Warum, über Tod und Leben, Dunkelheit und Licht, Zeit, Sein, Verbundenheit, Verwirrung und Vertrauen, und um unseren Platz als Individuum im großen Ganzen - dem Kosmos. Piano & Komposition: Lukas Derungs, Flügelhorn: Laurance Wilkins, E-Gitarre: Karim Saber, Kontrabass: Jan Dittmann und Schlagzeug: Julian Losigkeit. Special Guest: Immy Churchill (Gesang)." Auf dem YouTube-Kanal finden Sie unter Jazzchor Freiburg - Kosmos Suite Ausschnitte aus dem Programm!

2.) Montag, den 03.06.2024, tritt beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg der Pianist Michael Arbenz zusammen mit dem Saxofonisten Andy Sheppard auf und stellt sein Programm "Classicism / A Point of View" vor. Dazu heißt es im Pressetext wie folgt: "Michael Arbenz veröffentlichte im März 2024 seine neue Solo-Aufnahme „Classicism – A Point of View“ und hat dafür Kompositionen kreiert, die sich direkt auf klassische Werke beziehen und so den Hörern und Hörerinnen im ersten Moment bekannt vorkommen, dann allerdings mit unerwarteten Wendungen und neuen Inhalten angereichert werden. Für die Releasetour hat er den englischen Saxofonisten Andy Sheppard eingeladen, der mit seinem modernen, die Tradition respektierenden Spiel ein wichtiger Vertreter des heutigen Jazz geworden ist." Ein mit Sicherheit musikalisch spannender Abend erwartet Sie! Auf dem YouTube-Kanal finden Sie unter der Angabe Michael Arbenz "Classicism / A Poit of View" eine Reihe musikalischer Ausschnitte!

Ps: Sonntag Abend gibt es ab 18 Uhr die zweistündige Sendung Jazz Spezial zu hören, die wieder unter dem Motto "Old Wine New Bottles" steht!