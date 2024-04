Jazz Matinee am Sonntag, den 14.04.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) zunächst im Rahmen der Konzertnachlese die folgenden CDs vor: Enders / Chicco / Rossy - MicroOrganisms / Live In Graz (Enja / Ammerton AT 009), Joris Teepe & Rob van Bavel - Dutch Connection (ZenneZ Records ZR2023022) und Steve Nelson / Joris Teepe / Eric Ineke - A Common Language (2CD Daybreak Records DBTR 802/03).

Darauf folgen neue CDs diverser Label: Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs: Yes! Trio - Spring Sings (Jazz & People JPCD 824001), Edi Kohldörfer Trio - Hover (ATS Records CD-1012), Klemens Marktl Xperience feat. Tim Amarcost ( ATS Records CD-1014), Lynne Arriale Trio - Being Human (Challenge Records CR 73572), Jost Zoeteman / Paulus Schäfer - Fratellanza (Challenge Records CR 73571), Gnar Gnar Rad - Gnar Gnar Rad (DoubleMoon Records DMCHR 71438 / JazzThing Next Generation Vol. 102), Jonas Timm - Narcis (DoubleMoon Records DMCHR 71439), Michael Arbenz - Classicism / A Point Of View (Eigenveröffentlichung) und Kenny Garrett & Svoy - Who Killed AI (Mack Avenue Records MAC 1210).

Konzerthinweise:

1.) Montag, den 15.04.2024, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen das Trio Florian Arbenz (Schlagzeug), Arno Krijger (Hammond B3 Organ) und Greg Osby (Altsaxofon) auf. In seiner Karriere hat Florian Arbenz immer wieder bewiesen, dass er nicht nur ein brillanter Schlagzeuger ist, sondern auch eine gute Nase für ungewöhnliche und packende Kombinationen von Musikern und Instrumenten besitzt. In diesem Trio mit der amerikanischen Sax-Legende und langjährigem BlueNote-Artist Greg Osby und dem holländischen Hammond-Virtuosen Arno Krijger kommt dies voll zur Geltung! Das Trio entführt den Hörer in eine Welt voller rhythmischer Spannung, virtuosen Improvisationen und träumerischen Klängen. Besetzung: Greg Osby Altsaxofon / Arno Krijger Hammond B3 und Florian Arbenz Schlagzeug + Perkussion. Beim YouTube-Kanal finden Sie unter Greg Osby Florian Arbenz & Arno Krijger organ trio eine Reihe von musikalischen Beispielen.

2.) Mittwoch, den 17.04.2024, tritt im zweiten Set des Abends um 21:45 Uhr im Bird´s Eye in Basel der Pianist Marc Méan Solo auf und präsentiert sphärische Pianomusik, die unter die Haut geht. Der waadtländische Pianist Marc Méan fühlt sich wie ein Fisch im Wasser. Seine Bandbreite reicht vom Mainstream über Avantgarde-Jazzpop bis hin zum Psychedelic Rock. Im Bird’s Eye überzeugt er das Publikum mit seinem Ambient-Jazz-Soloprojekt, bei dem er subtil elektronische und akustische Elemente ineinander fliessen lässt. Durch die Loop-Verwendung von alten Tapes, »Objet trouvé«-Sounds und Improvisationen kreiert er eine komplett eigene, gespenstisch wirkende Klangästhetik. Hierzu spiele ich Ihnen einen Ausschnitt aus der CD "Winds" vor. Nähere Informationen gibt es unter [www.marcmean.com].