Jazz Matinee am Sonntag, den 04.07.2021, 9 Uhr bis 11 Uhr

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) zunächst die von der letzten Woche in der Jazz Matinee "Old Wine New Bottles" übrig gebliebenen CDs vor. Dies sind die folgenden drei CDs:

Richard "Groove" Holmes - A Bowl Of Soul (Fingerpoppin´ Records 117020), Chuck Loeb - Life Colors (dmp-4755 UHQCD) und Flim & The BB´s - Tunnel (dmp-4475 UHQCD).

Franceschini/Hays/Calvaire/Le Fleming - Whole Lotta Love / The Music of Led Zeppelin (Chesky Records JD 467), Nnenna Freelon - Time Traveler (Origin Records ORIGIN 82822), Ralph Mothwurf Orchestra - Zelt/Edition Ö1 (ORF-CD 3240), Ralph Peterson Jr. - Raise Up Off Me! (Onyx Records 2021), Lorne Lofsky - This Song Is New (Modica Music MM0028), Roni Ben-Hur - Stories (Dot Time Records DT 9098), Fabia Mantwill Orchestra - EM:Perience (XJazz Music XJM 21001), Gabriele Mirabassi & Simone Zanchini - Il Gatto e la Volpe (Egea Records SCA 183), Belmondo Quintet - Brotherhood (Jazz & People/b-Flat Recordings JP2BF001CD), Thierry Maillard Trio - Ballades (NoMadMusic NMM 083), GoGo Penguin - GGP/RMX (Blue Note/Decca Records 00602435652894), Marieke Koopman - Chapter One (Challenge Records CR 73525) und Beady Beast: Christy Doran / Franz Hellmüller - On The Go (Between The Lines BTLCHR 71250).

