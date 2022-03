Jazz Matinee am Sonntag, den 13.03.2022, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) neue Jazz CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Martin Wind New York Bass Quartet - Air (Laika Records 3510401.2), Anders Koppel - Mulberry Street Symphony (2CD Cowbell/Unit Records UTR 5028), Sendecki / Spiegel - Solace (Skip Records SKP 9153-2), Sebastian Voltz - Voyages (Tough Tone Records TTR 3001-2), Josefine Lindstrand - Mirages By The Lake (O-Tone Music OT 048-2), Aventura Quartett - Soul & Mind (Luxaries Records LUXMM 23), Les Yeux D´la Tete - Bonne Nouvelle (Fais & Ris LYDT 8869B190), Fixi & Nicolas Giraud - Tempo Tempo! / A Tony Allen Celebration (La Familia LF-191-091), Scott Reeves Jazz Orchestra - Portraits And Places (Origin Records 82710), Scott Reeves Jazz Orchestra - Without A Trace (Origin Records 82752), Scott Reeves Quintet - The Alchemist (Origin Records 82826), Anthropods - dto. (Discus Music 117 CD), Gulfh of Berlin - dto. (ESP Records ESP Disc 5054 CD), Schultze / Ewald / Rainey - Seven Whites (Jazzwerkstatt jw 208) und Manfred Paul Weinberger / Stephan Braun - Confidence (ATS Records CD-979).

Zwei lange Stunden mit abwechslungsreicher und spannender Musik der unterschiedlichsten Richtungen erwarten Sie!

Ps: Heute Abend gibt es von 18 Uhr bis 20 Uhr die Sendung Jazz Spezial zu hören, die wieder unter dem Motto steht "Old Wine New Bottles"!