Jazz Matinee am Sonntag, den 03.09.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) wieder einen ganzen Stapel neuer CDs vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Helge Lien Trio feat. Tore Brunberg - Funeral Dance (Ozella Music OZ 106 CD), Ilkka Arola Sound Tagine - Blue & Golden (Flame Jazz Records FJRCD 013), Salvatore Pace & Alessandro Gaudio - Passione Meridionale (Visage Music VM 3048), Gráinne Duffy - Voodoo Blues (Blue Hearts Records BHR.043), Philip Zoubek Trio Extended - Mirage (Boomslang Records BOOOM 0866), Johnathan Blake - Passage (Blue Note Records 48875624), Chuck Owen And The WDR Big Band - Renderings (Mama Records 2023), Lakatos / Bossard / Egli - Passing Months (Privave Records PR 2023.3), Kristjan Randalu New Wind Jazz Orchestra - Sisu (Whirlwind Recordings WR 4792), Schneeberger & Bakanic Quartett - Avanti Avanti (Preiser Records PR 91633), Marit van der Lei Nextet - Clementia (Challenge Records CR 73564) und ROWK - dto. (Out Of The Shed Records 02).

Zwei lange Stunden mit Musik der unterschiedlichsten Richtungen, aber mit immer hoher Qualität, erwarten Sie!