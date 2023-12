Jazz Matinee am Sonntag, den 17.12.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) neue CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Thierry Lang - Walk With Me (Emarcy Records 5592013), Harold López-Nussa - Timba A La Americana (Blue Note Records 4887529), Erik Truffaz - Clap! (Blue Note Records 556375-5), Dominik Schürmann Ensemble - The Seagull´s Serenade (Eigenproduktion, zu bestellen über www.dominikschuermann.ch), Michel Reis - For A Better Tomorrow (Cam Jazz Records CAMJ 7975-2), Dimitri Grechi Espinoza - The Healing Sax (Ponderosa Music Records CD 166), Anke Helfrich - We´ll Rise (yellowbird/enja), Roger Kintopf - Structucture II (stssts Records), SVM3 - Between The Times (Neuklang Records NCD 4272), Silvan Joray - Updraft (Ubuntu Music UBU 0144), Lage Lund Quartet - Most Peculiar (Criss Cross 1412) und Ivan Lins - My Heart Speaks (Resonance Records RCD-1040).

Zwei Stunden mit spannender Musik der unterschiedlichsten Richtungen erwarten Sie!