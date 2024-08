Jazz Matinee am Sonntag, den 11.08.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) wieder einen ganzen Stapel von Alben unterschiedlicher Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden Alben:

Antonio Farao - Tributes (Criss Cross Jazz 1420), Niko Halfmann Quartett - Atlantic Love Affair (hfb records 012), Sam Braysher - That´s Him: the music of Kurt Weill (Eigenproduktion), Schubert/Pilz/Scheib/Kugel - Live at FreeJazzSaar 2019 (Nemu Records 032), Chuck Owen & Resurgence - Magic Light (Origin Records 82893), Martin Budde - Back Burner (Origin Records 82890), Jordan Vanhemert - Deep in the Soil (Origin Records 82892), Ben Patterson Jazz Orchestra - Groove Junkies (Origin Records 82894), Idit Shner & Mhondoro - Ngatibatanei / Let Us Unite! (OA2 Records 22226), Duo Oxymoron - Scented Rushes (Fine Music FM 384-2), Pat Metheny - MoonDial (BMG 964026842), Mateusz Smoczynski - Adam´s Apple (Warner Music Poland / Polish Jazz) und Supermarket - Italo Barock(Q) (Ponderosa Music Records CD 170).

Zwei lange Stunden mit Musik unterschiedlicher Genres erwarten Sie! Seien Sie neugierig!