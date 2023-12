Jazz Matinee am Sonntag, Silvester 2023, 31.12.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) zunächst noch drei Weihnachts-Compilation CDs vor, die am letzten Sonntag es nicht mehr in die Sendung geschafft haben. Dies sind die folgenden CDs: Various - A Jazz Christmas / Hot Jazz for a Cool Night (MusicMasters 650089-2), Various - JazzCity Christmas (Pony Canyon PCCY 00036) und Various - JazzCity Christmas Vol.2 (Pony Canyon PCCY 00166).

Es folgen zwei CDs, die leider auch bisher nicht vorgestellt werden konnten, nämlich: BlankFor.ms / Jason Moran / Marcus Gilmore - Refract (Red Hook Records RH 1004) und LST (Lisboa String Trio com Sofia Vitória) - Cançoes Concretas E Outras Histórias (Espelho de Cultura).

Schließlich stelle ich Ihnen noch die folgenden CDs vor:

Jakob Helling Concert Big Band feat. Fay Claassen - Nerds & Sweeties (Quinton Records Q-2302-2), Thimo Niesterok - Stepping Forward (Mons Records MR 874799), Jonas Sorgenfrei - Live (Unit Records UTR 5118), John Ellis Quartet - Bizet: Carmen in Jazz (Blue Room Music BRM 1012), Ellas Kapell - For All We Know (Prophone Records PCD 321), Arthur Kell - Live at Lunàtico (Origin Records 82884), Affinity Trio - Hindsight (Origin Records 82882) und Benjamin Boone - Caught In The Rhythm (Origin Records 82879).

Zum Jahresschluss erwarten Sie also noch einmal zwei lange Stunden mit Musik unterschiedlichster Richtungen !