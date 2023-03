Jazz Matinee am Sonntag, den 05.03.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

zunächst die traurige Nachricht, dass Wayne Shorter, geboren am 25.08.1933 in Newark / New Jersey gestern, am 02.03.2023, mit 89 Jahren in Los Angeles gestorben ist. Wayne Shorter war neben Sonny Rollins und John Coltrane einer der führenden Saxofonisten im modernen Jazz. Ihm zu Ehren beginnt die Sendung mit einem Ausschnitt aus seiner ersten Blue Note LP mit dem Titel "Night Dreamer" aus dem Jahr 1964.

Anschließend stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) wieder einen ganzen Strauss neuer Jazz CDs diverser Label vor mit Musik der unterschiedlichsten Richtungen. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich) den folgenden CDs:

Simone Kopmajer - With Love (Lucky Mojo Records LMR 23-1), Andy Emler MegaOctet - No Rush! (Label La Buissonne RJAL 397044), Duplex - Maelstrom (ARC Music EUCD 2959-1), Tombajazz - Recollections (Tomstarecords J 01), Jonas Engel + Own Your Bones - Staring Is Caring (Tangible Music TM 0015), Malte Vief - Vief´s Kammer III (Supermusic 4039967307231), Elsa Johanna Mohr feat. Flávio Nunes - Passadinha / JazzThing Next Generation Vol. 96 (DoubleMoon Records DMCHR 71418), Enrico Pieranunzi Trio & Orchestra - Blues & Bach / The Music Of John Lewis (Challenge Records CR 73550), Reiner Witzel / Richie Beirach Quintet - The World Within (JazzSick Records 5165JS), Reiner Winterschladen & NDR Big Band - Bow (Nemu Records NEMU 027) und Thomas Nordhausen & Stefan Michalke - Slow Boat (JazzSick Records 5157JS).

Eingebettet sind zwei Konzerthinweise:

1.) Montag, den 06.03.2023, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg das Horace Silver Project mit dem Programm "A Tribute To A Jazz Hero" auf. Die Jazzlegende Horace Silver gilt als Begründer des Souljazz und als derjenige, der den funky Jazz etablierte. Er selbst formulierte es so: „Jazz stimuliert den Geist und erhebt die Seele sowohl derer, die ihn spielen, wie derer, die ihn hören und voll und ganz in ihn eintauchen.“ Silver war ein begnadeter Jazzpianist und Komponist. Er verstand Musik generell, vor allem aber den Jazz, als gemeinsame Sprache und als Medizin für die Seele. Das Projekt besteht aus den Musikern: Libor Sima Saxofon, Jochen Schorer Vibrafon, Johannes Mössinger Klavier, Thomas Lähns Bass und Michael Heidepriem Schlagzeug. Als Appetithappen spiele ich Ihnen eine Horace Silver Komposition aus dem Blue Note Album "Doin´ The Thing" aus dem Jahr 1961vor!

2.) Am Freitag und Samstag, den 10.03.2023 und 11.03.2023, tritt jeweils um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel das Quintett der Pianistin Marta Sánchez auf und präsentiert dynamischen und zeitgenössischen Jazz mit frischer Note. Die gebürtige Spanierin Marta Sánchez ist eine starke, ideenreiche Stimme in der jungen Jazz-Szene New Yorks und hat durch ihre innovative Musik bereits international grosse Anerkennung erhalten. Das pulsierende, sprudelnde Spiel der Pianistin mischt sich mit den breiten, fordernden Bläsern, dicht und teils polyrhythmisch von der Rhythmusgruppe unterlegt. Auch feine, lyrische Momente fügen sich fliessend in den roten Faden, der sich durch das vielschichtige Programm zieht. Das Quintett spielt in der folgenden Besetzung: Marta Sánchez Klavier, Roman Filiu Tenorsaxofon, Alex LoRe Altsaxofon, Rashaan Carter Bass und Mark Whitefield Jr. Schlagzeug. Dazu spiele ich Ihnen als Appetithappen einen Ausschnitt aus der aktuellen CD "SAAM (Spanish American Art Museum) vor, die 2022 vom Label Whirlwind Recordings veröffentlicht wurde (WR 4784)!