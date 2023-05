Jazz Matinee am Sonntag, den 07.05.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) zunächst im Rahmen der Konzertnachlese die CD "Eddie Palmieri presents Sonido Solar" vor, die Ende Oktober 2022 vom Label Truth Revolution Recordings Collective (TRRC 063) veröffentlicht wurde.

Dann folgen neue Jazz CDs diverser Label und ich stelle Ihnen (voraussichtlich!) die folgenden CDs und DoCDs vor:

Yelena Eckemoff - Lonely Man and His Fish (2CD L&H Production cd806151-34), Mulo Francel - The Melody Sax (Fine Music FM 347-2), Fuchsthone Orchestra - dtructures & beauty (2CD enja Records 9830), Janning Trumann - Fundaments We Share / Wem Zeit Wie Ewigkeit (2CD Tangible Music TM 016), Trieders Holz - Vertraute Orte (nWog Records nwog 051), Tyshawn Sorey Trio + 1 With Greg Osby - The Off-Off Broadway Guide To Synergism (3CD PI Recordings PI 96) und Vincent Courtois - Finis Terrae (La Buissonne RJAL 397046).

Eingebettet sind zwei Konzerthinweise für Sonntag und Montag:

1.) Sonntag, den 07.05.2023, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg das Trio des Tenorsaxofonisten David Murray auf. Der Grammy-Gewinner David Murray gilt vielen als einer der wichtigsten und vielseitigsten Saxofonisten, Komponisten und Bandleader des modernen Jazz. Aufgestiegen in der New Yorker Loft Jazz-Szene in den 1970ern, als Mitbegründer des World Saxofone Quartet und vielfältiger Garant für musikalische Integrität auch in Europa populär, später auch mit „The Grateful Dead“ oder „The Roots“. Über 150 Alben sind unter seinem eigenen Namen entstanden, bei 100 weiteren Alben war er als Sideman tätig. Seine Vorbilder sind die Saxofonisten Paul Gonzales, Lester Young und Ben Webster. Durch sein obertonreiches Spiel, seine virtuosen Überblastechniken und seine Erfahrungen in Gospel, Avantgarde, Rock und Funk verfügt er über ein enormes musikalisches Handwerkzeug. Zusammen mit Russell Carter (Schlagzeug) und Luke Stewart (Kontrabass) geht er nun als Trio auf Konzertreise. Als Appetithappen spiele ich Ihnen einen Ausschnitt aus der vom Label DIW im Jahr 1995 veröffentlichten CD des Quartetts des Tenorsaxofonisten David Murray mit dem Titel "For Aunt Louise" vor!

2.) Am Montag, den 08.05.2023, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen das Quartett des Saxofonisten Alexander "Sandi" Kuhn auf. Auf seinem neuen Album ‘Meandering‘ wandelt Alexander ’Sandi’ Kuhn (u.a. Landesjazzpreis Baden-Württemberg) musikalisch auf den Pfaden seiner Heimatstadt Stuttgart. Orte, Menschen, Objekte und Begebenheiten, dienen ihm dabei als Grundimpulse für seine Kompositionen. Der Saxofonist verbindet dabei mit großer Leichtigkeit amerikanische und europäische Einflüsse und erschafft Songs, die mit starken Melodien und viel Soul eine ganz eigene Handschrift tragen. Das Quartett spielt in der Besetzung: Alexander Sandi Kuhn Saxofon, Volker Engelberth Klavier, Jens Loh Bass und Axel Pape Schlagzeug. Dazu finden Sie auf dem YouTube-Kanal unter seinem Namen eine ganze Reihe von Musikbeispielen!