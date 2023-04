Jazz Matinee am Sonntag, den 30.04.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) zunächst im Rahmen einer Konzertnachlese zwei neue CDs vor und zwar das Lada Obradovic (Schlagzeug, Glockenspiel, Kalimba, Pads, Stimme) - David Tixier (Klavier, Keyboards, Bass Station, DSP) Duo mit der vom Label Cristal Records veröffentlichten CD mit dem Titel "A Piece Of Yesterday" (CR 352) und das Trio des Pianisten Vincent Meissner mit der vom Label ACT Music veröffentlichten CD mit dem Titel "Wille" (ACT 9683-2).

Darauf folgt ein ganzer Schub neuer Jazz CDs, darunter (voraussichtlich!) die folgenden CDs:

Alex Kroll & Martin Müller - Strings Ahead (Galileo Music GMV 124), Naissam Jalal - Healing Rituals (Les Couleurs Du Son CDS 238932CD), Eike Wulfmeier Trio - Small Bags, Big Suits (Amazing Jazz 148460), Yumi Ito - Ysla (Enja Yellowbird YEB-7831), Micha Jesske SMUK (Recordjet 4099885318627), Meretrio & Heinrich von Kalnein - Live At The Bird´s Eye (Natango Music NAT 47624-2), Carolyn Breuer & Andrea Hermenau - Oneironaut (Enja Yellowbird ENJA 9819) und Isabelle Bodenseh - Flowing Mind (Edition Collage EC 609-2).

Eingebettet sind eine Reihe von Konzerthinweisen für Sonntagabend und die kommende Woche:

1.) Sonntag, den 30.04.2023, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg das Quartett des kubanischen Pianisten Harold López-Nussa auf und präsentiert Timba a la Americana feat. Grégoire Maret Mundharmonika, Luques Curtis Bass & Ruy Adrian López-Nussa Schlagzeug. Harold López-Nussa ist dabei, sich eine weltweite Fangemeinde im Jazz und darüber hinaus aufzubauen. Sein eingespieltes Quartett fesselt das Publikum mit einer Lebendigkeit, die "Generationen und Genres überbrückt" (Billboard). Seine Musik spiegelt die ganze Bandbreite und den Reichtum der kubanischen Musik wider, mit ihrer unverwechselbaren Kombination aus klassischen, folkloristischen und volkstümlichen Elementen sowie ihrer Begeisterung für die Improvisation. López-Nussa trat bereits im Kennedy Center und SFJAZZ Center sowie auf einigen der besten Jazzfestivals der Welt auf. Bei Timba a la Americana begleitet López-Nussa Grégoire Maret, ein mit einem Grammy ausgezeichneter Mundharmonikaspieler, der bereits mit Herbie Hancock, Pat Metheny, Prince und anderen Legenden zusammengespielte. Luques Curtis (Bass) hat die Bühne mit Legenden wie Gary Burton und Eddie Palmieri geteilt. Die beiden Musiker werden zusammen mit Ruy Adrian López-Nussa, dem Bruder von Harold und langjährigen Schlagzeuger, die Band vervollständigen.

2.) Am Freitag, den 05.05.2023, tritt um 20 Uhr im Festspielhaus in Baden-Baden der Sopransaxofonist Emile Parisien und der Akkordeonist Vincent Peirani in unterschiedlichen Kombinationen auf (Duo Emile und Vincent / Emile Parisien Sextet / Vincent Peirani Trio). Hierzu hören Sie Ausschnitte aus den ACT CDs des Vincent Peirani Trios mit dem Titel "Jokers" (ACT 9944-2) und Emile Parasien mit dem Titel "Louise" (ACT 9943-2). Nähere Infos unter https://www.festspielhaus.de/veranstaltungen/peirani-parisien-projekt/?d...

3.) Am Sonntag, den 07.05.2023, tritt bereits um 19 Uhr im Festspielhaus in Baden-Baden das Trio des Gitarristen Julian Lage auf. Dazu hören Sie einen Ausschnitt aus der Blue Note CD mit dem Titel "View With A Room (Blue Note 52853). Nähere Infos unter https://www.festspielhaus.de/veranstaltungen/julian-lage-trio/?date=2023...

4.) Am Sonntag, den 07.05.2023, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg das Trio des Tenorsaxofonisten David Murray auf. Der Grammy-Gewinner David Murray gilt vielen als einer der wichtigsten und vielseitigsten Saxophonisten, Komponisten und Bandleader des modernen Jazz. Aufgestiegen in der New Yorker Loft Jazz-Szene in den 1970ern, als Mitbegründer des World Saxophone Quartet und vielfältiger Garant für musikalische Integrität auch in Europa populär, später auch mit „The Grateful Dead“ oder „The Roots“. Über 150 Alben sind unter seinem eigenen Namen entstanden, bei 100 weiteren Alben war er als Sideman tätig. Seine Vorbilder sind die Saxophonisten Paul Gonzales, Lester Young und Ben Webster. Durch sein obertonreiches Spiel, seine virtuosen Überblastechniken und seine Erfahrungen in Gospel, Avantgarde, Rock und Funk verfügt er über ein enormes musikalisches Handwerkzeug. Zusammen mit Russell Carter (Schlagzeug) und Luke Stewart (Kontrabass) geht er nun als Trio auf Konzertreise.

Alle Konzerte sind unbedingt empfehlenswert!