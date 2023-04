Jazz Matinee am Sonntag, den 23.04.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute steht die Jazz Matinee unter dem Motto "In Memoriam" und die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) gedenkt den beiden im April verstorbenen großen Jazzmusikern, dem am 02. Juli 1930 in Pittsburgh, Pennsylvania geborenen und am 16.April 2023 in Ashley Falls, Massachusetts verstorbenen Pianisten Ahmad Jamal, und dem am 14. Oktober 1931 in Jajce, Banschaft Vrbas, ehemals Königreich Jugoslawien und jetzt Bosnien / Herzegowina geborenen und am 05. April 2023 in München verstorbenen Trompeter Dusko Goykovich. Dazu hören Sie Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Ahmad Jamal Trio - The Complete 1961 Alhambra Performances (American Jazz Classics A 99154), The Complete 1962 Ahmad Jamal At The Blackhawk (American Jazz Classics A 99155), Ahmad Jamal Emerald City Nights: Live At The Penthouse 1963-1964 / Vol.1 (Jazz Detective DDJD-004), Ahmad Jamal Emerald City Nights: Live At The Penthouse 1965-1966 / Vol.2 (Jazz Detective DDJD-005) und Dusko Goykovich - Portrait / A 70th Birthday Celebration (Enja Records ENJ-9427 2, veröffentlicht 2001) mit Aufnahmen aus den Jahren 1959 bis 1999, die damals fast alle unveröffentlicht waren.

Dazu hier noch die Konzerthinweise:

1.) Sonntag, den 23.04.2023, tritt um 20:00 Uhr im Jazzhaus Freiburg das Trio des Pianisten Vincent Meissner auf. Vincent Meissner war erster Preisträger des Internationalen Jazzhaus Klavier Wettbewerbes des Jahres 2020 und hat schon damals seine Klasse als Pianist und Komponist unter Beweis stellen können. Mit seinem aktuellen Trio war er anschließend auch beim Freiburger Jazzfestival des Jahres 2021 zu Gast mit dem Kontrabassisten Josef Zeimetz und Schlagzeuger Henri Reichman und hat beim Jazzkongress im Schützen mit seinem damaligen Programm „Bewegtes Feld“ (ACT 9682-2) in zwei Konzerten (wegen der damaligen Corona-Pandemie) zwei erstklassige Auftritte hingelegt. Jetzt wurde im Februar 2023 seine neue ACT-CD „Wille“ (ACT CD 9683-2) aus dem Jahr 2022 veröffentlicht, mit dessen Programm er auch ins Jazzhaus Freiburg kommt.

2.) Dienstag, den 25.04.2023, tritt um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel das Co Streiff - Russ Johnson Quartet auf in der Besetzung Russ Johnson: trumpet, Co Streiff: alto/soprano saxes, Christian Weber: bass und Gerry Hemingway: drums. Das Quartett präsentiert zeitgenössischen, ausdrucksstarken Jazz mit ausgefeilten Melodien. Russ Johnson (trumpet) und Co Streiff (alto/soprano saxes) gründeten ihre Band vor 14 Jahren in leicht anderer Besetzung. Nachdem die Band mehrere Jahre nicht mehr aktiv war, erweckten die beiden sie nach 10 Jahren wieder zum Leben und klingen so frisch wie nie zuvor. Der strahlenden Klang Co Streiffs Saxophon und die kernige, luftige Trompete Russ Johnsons ergänzen sich perfekt. Sie spielen mit den Melodielinien, werfen sich immer wieder Motive zu, die sie laufend verändern und weben feine Verästelungen. Der vielseitige Bassist Christian Weber setzt mit virtuoser Präzision Akzente und Gerry Hemingway ergänzt mit federndem Rhythmus das Quartett in unaufdringlicher, aber bereichernder Weise. Die Band spannt einen Bogen von lyrischer Melodiosität bis zu freien, dichten, ausgeklügelten Improvisationen und zeichnet sich durch eine eigenwillige Klangkultur aus. Dazu gibt es einen Ausschnitt aus der CD "In Circles" (INTAKT Records CD 195). Nähere Infos unter [costreiff.ch].

Und schon hier die beiden weiteren Konzerthinweise:

3.) Am Freitag, den 05.05.2023, tritt um 20 Uhr im Festspielhaus in Baden-Baden der Sopransaxofonist Emile Parisien und der Akkordeonist Vincent Peirani in unterschiedlichen Kombinationen auf (Duo Emile und Vincent / Emile Parisien Sextet / Vincent Peirani Trio). Nähere Infos unter https://www.festspielhaus.de/veranstaltungen/peirani-parisien-projekt/?d...

4.) Am Sonntag, den 07.05.2023, tritt bereits um 19 Uhr im Festspielhaus in Baden-Baden das Trio des Gitarristen Julian Lage auf. Nähere Infos unter https://www.festspielhaus.de/veranstaltungen/julian-lage-trio/?date=2023...

Ps: Am Sonntag, den 23.04.2023, gibt es von 18 Uhr bis 20 Uhr wieder die Sendung Jazz Spezial, in der das erst kürzlich veröffentlichte 10CD-Boxset des Labels Mosaic Records mit dem Titel "Classic Jazz At The Philharmonic Jam Sessions (1950-1957) (MD10-275) vorgestellt wird.