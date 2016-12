Von `Volons` zu `Schizophrenia`, musikalische Zustandsbeschreibungen

Neues von der internationalen französischen Jazzszene

mit dem Schlagzeuger Olivier Le Goas und `Reciprocity`; Vincent Peirani u. Emile Parisien mit seiner Gruppe Living Being auf dem SWR New Jazz Meeting; Julien Soro u. Raphael Schwab mit `Volons`; Laurent Courthaliac mit `All My Life`; Emile Parisien Quintett mit `Sfumato` sowie Laurent Coulondre Trio mit `Schizophrenia`.

Moderation Heinz Dillmann