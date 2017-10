Bonjour,

liebe JazzfreundInnen. Neues von der französischen Jazzszene.

Wir hören heute das Amaury Faye Trio und `Clearway`; Domi Emorine und Marcel Loeffler; Das Duo Endless mit `Lost Lake` ; Der Pianist Laurent Coulondre mit drei Drummern und `Gravity Zero`; Der gebürtige Belgier Toots Thielemans mit `Ne Me Quitte Pas` und das New Meeting Quartet mit `Lusitania`.

Moderation Heinz Dillmann