Jazz News, Samstag, 15.09.2018, 10 Uhr

Das Freiburger Jazzfestival vom 15.09 - 23.09.18,

und neues von der internationalen französischen Jazzszene.

Am Sa.15.9. um 12 Uhr, geht es gleich los in der Innenstadt mit der Funky Marching Band. Abends um 20Uhr ist der trad. Minigipfel im Jazzhaus und vielen Kneipen. Der Minigipfel und das gesammte Programm findet ihr im Internet unter www.jazzfestival-freiburg.de.

Ansonsten hören wir die Initiative H (Broken Land); Nina Attal (Jump); Emile Parisien Quintett (Sfumato live in Marciac); Tom Bourgeois (Murmures) sowie Raphael Impert (Music Is My Hope)

Moderation Heinz Dillmann