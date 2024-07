Jazz Matinee am Sonntag, den 07.07.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute gibt es die Wiederholung einer älteren Sendung Jazz Spezial zu hören und die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) stellt Ihnen zwei wunderbare 6CD-Sets des am 15.08.1927 in Miami / Arizona geborenen und am 13.12.2009 verstorbenen Pianisten, Bandleader und Komponisten Joe Castro vor mit seinen gesamten Aufnahmen aus den Jahren seiner aktiven Musikerlaufbahn.

Sie hören Ausschnitte aus den folgenden beiden 6CD-Sets:

I.) Castro - Lush Life / A Musical Journey (Sunnyside Records SSC 1391) mit den folgenden 6 CDs:

1.) Joe Castro´s Jam Session - Abstract Candy, 2.) Joe Castroe´s Friends - Falcon Blues + Teddy Wilson´s Jam Session, 3.) Joe Castro´s Jam Sessions - Just Joe, 4.) Joe Castro - Feeling The Blues / The Quartet Sessions, 5.) Joe Castro Big Band - Reflection und 6.) Teddy Edwards Tentet - Angel City).

II.) Passion Flower / For Doris Duke (Sunnyside Records SSC 1393) mit den folgenden 6 CDs:

1.) Joe Castro´s Trios 1955-56 / The Artist´s Choice, 2.) Joe Castro´s Friends - At Duke Farms + Paul Bley und Flo & George Handy, 3.) Joe Castro - Mood Jazz With Voices & Strings / The Atlantic Album +, 4.) Joe Castro - Groove Funk Soul / The Atlantic Album +, 5.) Joe Castro Trio - The Sidewalks Of New York und 6.) Joe Castro Trio with The Bob Cooper Ensemble - Remind Me.

Wunderbare Musik aus zwei ausgezeichneten CD-Sets werden Sie begeistern!