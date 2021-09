Jazz Spezial am Sonntag, den 26.09.2021, 18 Uhr bis 20 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion(Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) zwei wunderbare 6CD-Sets des am 15.08.1927 in Miami / Arizona geborenen und am 13.12.2009 verstorbenen Pianisten, Bandleader und Komponisten Joe Castro vor mit seinen gesamten Aufnahmen aus den Jahren seiner aktiven Musikerlaufbahn.

Sie hören Ausschnitte aus den CD-Sets:

I.) Castro - Lush Life / A Musical Journey (Sunnyside Records SSC 1391) mit den folgenden CDs:

1.) Joe Castro´s Jam Session - Abstract Candy, 2.) Joe Castroe´s Friends - Falcon Blues + Teddy Wilson´s Jam Session, 3.) Joe Castroe´s Jam Sessions - Just Joe, 4.) Joe Castro - Feeling The Blues / The Quartet Sessions, 5.) Joe Castro Big Band - Reflection und 6.) Teddy Edwards Tentet - Angel City).

II.) Passion Flower / For Doris Duke (Sunnyside Records SSC 1393) mit den folgenden CDs:

1.) Joe Castro´s Trios 1955-56 / The Artist´s Choice, 2.) Joe Castro´s Friends - At Duke Farms + Paul Bley und Flo & George Handy, 3.) Joe Castro - Mood Jazz With Voices & Strings / The Atlantic Album +, 4.) Joe Castro - Groove Funk Soul / The Atlantic Album +, 5.) Joe Castro Trio - The Sidewalks Of New York und 6.) Joe Castro Trio with The Bob Cooper Ensemble - Remind Me.

Wunderbare Musik aus zwei ausgezeichneten CD-Sets werden Sie begeistern!