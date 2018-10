Jazz Matinee am Sonntag, den 07.10.2018, 10 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) neue CDs der Label QFTF (Vertrieb Galileo), Moveo Records (Eigenvertrieb bzw. über amazon + die einschlägigen Downloadportale!) und Makro Musikverlag (Medienvertrieb Heinzelmann) vor.

Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Lee Konitz - Prisma (QFTF/040), Aerie - Sonic (QFTF/041), Graz Composers Orchestra Meets Claudia Dörflinger - Monochrome (QFTF/057), Esche - Der Dichter Spricht (QFTF/055), Joachim Staudt - Seven Wishes (Moveo Records MR01) und Violet Quartet - Vibrations (Makro-CD 1036).

Eingebettet in die Neuvorstellungen sind meine Konzerthinweise für die kommende Woche:

1.) Am Dienstag + Mittwoch, den 09.10. + 10.10.2018, tritt jeweils um 20:30 Uhr der Altsaxophonist Reto Anneler mit seinem Projekt "Stille Post" im Bird´s Eye in Basel auf. Ein Sound, der alles andere als das Kinderspiel gleichen Namens ist. «Stille Post» steht hier sinnbildlich für den Umgang mit musikalischen Informationen. Die vier Virtuosen pflegen einen facettenreichen Dialog zwischen Tradition und Moderne und schaffen ein homogenes, spannendes Klanguniversum, das in seiner schillernden Intensität fasziniert. Die Band Reto Annelers Stille Post spielt in der Besetzung: Reto Anneler: alto sax, Christoph Grab: tenor sax, Lukas Traxel: bass, Claudio Strüby: drums. Als Appetithappen spiele ich Ihnen einen Ausschnitt aus der aktuellen CD "Stille Post" (QFTF/046 im Vertrieb von Galileo) vor. Nähere Infos über [www.anneler.ch].

2.) Am Dienstag, den 09.10.2018, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg die Band GoGo Penguin mit dem CD Programm "A Humdrum Star" auf. Das in Manchester ansässige Trio GoGo Penguin, bestehend aus dem Pianist Chris Illingworth, Bassist Nick Blacka und dem Schlagzeuger Rob Turner, ist bekannt für seine hypnotischen Melodien, instinktiven Basslinien und ihren unverwechselbaren Rhythmus. Ihre Musik wird als Akustik-Electronica beschrieben, aber sie sind ebenso von Rock, Jazz, Minimalismus, Game Soundtracks und Glitchy-Electronica beeinflusst und kreieren durch diese Mischung ihren einzigartigen Sound. Ihre Musik trifft Herz, Kopf und Füße und nicht ohne Grund wurde ihr Album v2.0 (Gondwana Records) neben Alben von Damon Albarn, Young Fathers und Jungle für den Mercury Preis in der Kategorie ‚Album des Jahres 2014‘ nominiert. 2015 unterschrieben sie beim legendären Label Blue Note Records und veröffentlichten 2016 das Album „Man Made Object“. Neben weltweiten Konzerten zu ihren Alben haben sie zudem ihren selbstkomponierten Soundtrack zu Godfrey Rggio’s Kultfilm ‚Koyaanisqatsi‘ u.a. in der ausverkauften Hamburger Elbphilharmonie aufgeführt. Ihr neues Album, A Humdrum Star’ wurde am 9 Februar 2018 via Blue Note Records/ Universal Music veröffentlicht. Im Rahmen der Veröffentlichung gehen sie auf ausgiebige Tour weltweit und haben innerhalb kürzester Zeit Venues wie die Kölner Philharmonie oder auch das Funkhaus Berlin ausverkauft. Hierzu spiele ich Ihnen als Appetithappen einen Ausschnitt aus der aktuellen Blue Note CD "A Humdrum Star" vor!

3.) Am Donnerstag, den 11.10.2018, tirtt um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel das André Weiss Trio feat. Jim Rotondi Trompete + Tony Lakatos Tenorsaxophon auf. Für Geniesser: die reine, elegante Schönheit des «Straight Ahead» Jazz. Dessen Kraft demonstriert das Trio um Bandleader André Weiss auf beeindruckende, vereinnahmende Weise und im Verbund mit zwei gestandenen Persönlichkeiten an der Bläserfront. Sowohl Jim Rotondi wie Tony Lakatos sind eine Klasse für sich und werden vom Trio wirkungsvoll getragen. Die Band spielt in der Besetzung: Jim Rotondi: trumpet, Tony Lakatos: tenor sax, André Weiss: piano, Joel Locher: bass, Manfred Josel: drums. Hierzu spiele ich Ihnen als Appetithappen einen Ausschnitte aus der CD der Band We Five featuring Jim Rotondi vor, die mir dafür extra zugesandt wurde. Nähere Infos erhalten Sie über [www.andreweissmusic.com].

4.) Ebenfalls am Donnerstag, den 11.10.2018, tritt um 20:30 Uhr beim Jazzkongress im Schützen das Trio Special auf, das aus Jochen Schorer (Vibraphon + Marimba), Johannes Mössinger (Klavier) und Felix Borel (Geige) besteht. Das Duo Mössinger/Schorer steht für stilübergreifende Improvisationen, klare Kompositionen und filigrane Spieltechnik. Erneut bringt das exzellente Duo frischen Wind in sein Konzept und entdeckt gemeinsam mit Geiger Felix Borel neue Horizonte. Als klassisch ausgebildeter und experimentierfreudiger Musiker hat Borel sich in unterschiedlichen Jazz Projekten ein unverwechselbares Renommee erspielt. Hierzu habe ich leider keine Musik als Appetithappen zur Verfügung!