Jazz Matinee am Sonntag, den 08.05.2022, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) zunächst wieder eine ganze Reihe von CDs vor, die im Rahmen der Konzertnachlese mir zur Vorstellung im Radio mitgegeben bzw. zugesandt wurden. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Miriam Ast & Victor Guiterrez feat. Stan Sulzman - Secret Songs (Mons Records MR 874613), Avishai Cohen - Naked Truth (ECM 2737), Martin Sasse Trio - Trio Classics Vol.1 (2007 SSP Music), Martin Sasse Trio - Trio Classics Vol.2 (2011 SSP Music) und Martin Sasse Trio - Trio Classics Vol.3 (2018 SSP Music).

Dann folgen eine Reihe neuer CDs diverser Label. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Melissa Aldana - 12 Stars (Blue Note 38827800), Gerald Clayton - Bells On Sand (Blue Note 45277261), Gregory Porter - Water (Blue Note 4512279), Tord Gustavsen Trio - Opening (ECM 2742), Mark Turner - Return From The Stars (ECM 2684), Kit Downes / Petter Eldh / James Maddren - Vermillion (ECM 2721), Ethan Iverson - Every Note Is True (Blue Note 38975006) und Tone of Voice Orchestra /Stunt Records STUCD 22012).

Außerdem gibt es zwei Konzerthinweise:

1.) Am Sonntag, den 08.05.2022, und Montag, den 09.05.2022, tritt jeweils um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg das Tingvall Trio auf. Piano Trios gibt es weltweit viele, die klassische Basisformation des Jazz hat in den letzten Jahres ein fulminantes Revival erlebt. Doch wenn man nach der Essenz aller derzeit tourenden Trios dieser Bewegung sucht, sticht, wenn es um die Akzeptanz beim Publikum und den unverwechselbaren, eigenständigen Sound geht, aus internationaler Perspektive das Tingvall Trio aus Hamburg hervor. Wie nur wenige vor Ihnen haben sie einen ganz eigenen, wiedererkennbaren Sound entwickelt, der auf griffigen, bildhaften Melodien und der unverwechselbaren Dynamik zwischen poetischen Balladen und energetischen Rhythmen basiert, die auch mit Elementen aus Rock und Pop liebäugeln. Nachdem Ihr letztes Album No.1 der Jazzcharts war und sogar die Popcharts erreichte, wenden sie sich mit dem brandneuen Programm auch verstärkt weltmusikalischen Welten zu, die zwischen arabischen Sounds und lateinamerikanischer Fröhlichkeit pendeln. Es spielen: Martin Tingvall - Piano, Omar Rodriguez Calvo - Bass und Jürgen Spiegel - Schlagzeug.

2.) Am Montag, den 09.05.2022, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg die Dominik Hoyer Band auf mit dem Programm ihrer CD "Nachtblau", die im Rahmen der JazzThing Next Generation Reihe als Vol. 94 am 27.05.2022 veröffentlicht wird. Die Musik des Debütalbums „Nachtblau“ von Dominik Hoyer steht für klare Themen, Harmonien und eine starke Bindung zum Groove. Mit Marc Metzgolits am Bass, David Cogliatti am Piano und Lukas Reinert auf der Posaune musiziert die Band mit viel Lässigkeit, Tiefgang, rhythmischem Drive und Spielfreude. So kreieren die vier Künstlern vielfältige Stimmungen und Emotionen. Die Band spielt in der folgenden Besetzung: Dominik Hoyer Schlagzeug, Lukas Reinert Posaune, David Cogliatti Klavier und Marc Metzgolits Bass. Hierzu spiele ich Ihnen als Appetithappen einen Ausschnitt aus der neuen CD vor!