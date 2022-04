Jazz Matinee am Sonntag, den 10.04.2022, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) wieder eine ganze Reihe von neuen CDs vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Adam Nolan Trio - Prim And Primal (Eigenproduktion), Doug MacDonald - Serenade To Highland Park (DMac Music DM 20), Rodney Jordan & Christian Fabian - Conversations (Spicerack Records SR-101-53), Dave Stryker - As We Are (Strikezone Records 8822), Paul Jarrett - Ghost Songs (Neuklang Records NCD 4233), Marc Ribot Ceramic Dog - Hope (Enja / Yellowbird YEB-7815), Yumi Ito & Szymon Mika - Ekual (Hevhetia Records HV 0217-2-331), Groove Connection feat. Joe Gallardo (HGBSBlue Records 20211), Janning Trumann 4 - Roots & Riots (Tangible Music TM 012), Susanna Dill / Gilbert Paeffgen - Zwischen den Zügen (Everest Records er_096), Romain Pilon - Falling Grace (Jazz & People JPCD 822001), Ole Matthiessen - Social Distancing Blues (Stunt Records STUCD 21112), Jacob Artved - Metamorphosis (Stunt Records STUCD 21122) und Mohammad Reza Mortazawi - Prisma (Flowfish Records ff0139).

Hier noch die Konzerthinweise:

1.) Sonntag, den 10.04.2022, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg das Trio der Komponistin, Pianistin und Sängerin Olivia Trummer auf. Ihr Klang besitzt Tiefe und ist doch voller Leichtigkeit. Ihr Spiel ist geprägt von der Unkonventionalität einer Vollblut-Jazzmusikerin und weist gleichzeitig viel Sensibilität für populäre wie für klassische Musik auf. Scheinbar mühelos verbindet sie ihre Tastenkunst mit virtuosem, ausdrucksstarkem Gesang und hinterlässt Eindruck mit ihren Songs und ihren Texten, die feinfühlig zwischen Kopf und Herz vermitteln. Sie gilt mit ihrer komplexen und zugleich eingängigen Musik über die Landesgrenzen hinaus als eine der interessantesten Jazzmusikerinnen ihrer Generation. Die prägenden, in der Jazzmetropole New York City verbrachten Jahre sowie ihr enger Bezug zur klassischen Musik dienen ihr dabei von je her als Inspirationsquellen. Insbesondere im neuen Programm des Trios „For you“ kommt Olivia Trummers Gesang eine tragende Rolle zu. Auf dem gleichnamigen, Anfang 2022 veröffentlichten Album schüttet sie ein ganzes Füllhorn an inspirierten Songs aus, die sich an Originalität und Eingängigkeit geradezu gegenseitig überbieten. Das Trio spielt in der Besetzung: Olivia Trummer (piano & vocals), Rosario Bonaccorso (double bass) und Nicola Angelucci (drums).

2.) Montag, den 11.04.2022, gibt es um 20 Uhr vom Jazzkongress in Freiburg wieder ein Online! Streaming Konzert auf Jazzkongress TV. Wir streamen an diesem Tag das Konzert mit Patrick Bebelaar/Johannes Mössinger vom 19.07.21 und es ist dann auch im Anschluss daran noch einige Zeit verfügbar. Die Pianisten Patrick Bebelaar und Johannes Mössinger an zwei Flügel. Sie spielen Piano Duos und Improvisationen und entwickeln den virtuosen und feinfühligen Bereich der Piano Duette. Ein Zusammentreffen der besonderen Art und eine Premiere beim Jazzkongress. Wir danken dem Pianohaus Lepthien für die großartige Unterstützung.