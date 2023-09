Jazz Matinee am Sonntag, den 10.09.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) wieder einen ganzen Stoß an CDs der unterschiedlichsten Musikrichtungen vor, die vom Blues über Jazz-Rock bis zum Jazz reichen und Ihre volle Aufmerksamkeit erfordern. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Brian Bromberg - The Magic of Moonlight (Artistry Music ART 7082), Hanna Sikasa - Sequel (Fine Music FM 349-2), Ladislav Pazdera - Chiaroscuro (Unit Records UTR 5106), Velvet Revolution / Daniel Erdmann, Théo Ceccaldi, Jim Hart - Message In A Bubble (BMC Records 312), Daniel Hersog Jazz Orchestra - Open Spaces / Folksongs Reimagined (Cellar Music Nr. unbekannt), Bai Kamara Jr. & The Voodoo Sniffers - Travelling Medicine Man (Moosicus M 1220-2), Visitor 2035 - dto. (MIG Music MIG 02962 CD), Ralf Kothe - Guitar Ballads I & II (2CDs MIG Music MIG 02782 CD), Duke Robillard - Duke´s Mood / Live in Bremen 1985 & 2008 (3CDs MIG Music MIG 02892 CD) und Gil Scott-Heron & His Amnesia Express - Legend In His Own Mind (2CDs MIG Music MIG 02972 CD).

Eingebettet ist der folgende Konzerthinweis: Am Dienstag & Mittwoch, den 12.09. + 13.09.2023 tritt jeweils um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel das Trio der Sängerin & Pianistin Yumi Ito auf und stellt dabei u.a. das Programm ihrer neuen CD "Ysla" (enja yellowbird yeb-7831) vor. Und die Musik ist eine ausdrucksstarke Reise durch Jazz, Folk, Pop und Neoklassik. Mühelos fliessen die Kompositionen der wandelbaren Sängerin Yumi Ito durch verschiedene Genres von Pop über Neoklassik zu Jazz und strahlen eine betörende Einzigartigkeit aus. Yumi Itos lyrisches Piano wird durch die achtsamen und feinsinnigen Mitmusiker perfekt ergänzt. Zusammen erschaffen sie eine berauschende, intensive, sphärische Klangwelt. Das Trio musiziert in der Besetzung: Yumi Ito: vocals/piano, Nadav Erlich: bass und Iago Fernández: drums. Hierzu spiele ich Ihnen als Appetithappen Musik aus der CD vor. Nähere Infos unter www.yumiito.ch.

Ps.: Sonntagabend hören Sie von 18 Uhr bis 20 Uhr noch die Sendung Jazz Spezial, die Musik der Jazzgeschichte präsentiert! Beachten Sie die separate Ausschreibung der Sendung!