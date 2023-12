Jazz Matinee am Sonntag, den 10.12.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute steht die Sendung wieder einmal unter dem bewährten Motto "Old Wine New Bottles" und die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) stellt Ihnen neue CDs diverser Label mit bisher unveröffentlichter Musik vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Cal Tjader - Catch The Groove / Live at the Penthouse 1963-1967 (2CD Jazz Detective DDJD-012), Ahmad Jamal - Emerald City Nights (Vol.3): Live at the Penthouse 1966-1968 (2CD Jazz Detective DDJD-006), Wes Montgomery / Wynton Kelly Trio - Maximum Swing: The Unissued 1965 Half Note Recordings (2CD Resonance Records HCD-2067), Les McCann - Never A Dull Moment! / Live from Coast to Coast 1966-1967 (3CD Resonance Records HCD-2066) und Nina Simone - The Montreux Years (2CD BMG Records BMGCAT 461).

Konzerthinweis:

Dienstag und Mittwoch, den 12.12. + 13.12.2023 tritt jeweils um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel das Charley Rose Trio auf. Mit seinem zweiten Album “Dada Pulp” taucht der Tenorsaxofonist Charley Rose in das Geschichtenerzählen durch Musik ein. Dada Pulp, so Charley Rose, stehe für einen spannenden Roman, der sich durch Musik entfaltet und sich mit jedem Song mehr enthüllt. Inspiriert von Charles Bukowskis Roman «Pulp» und der Kühnheit der Dada-Bewegung, hat Rose ein eigenes, purzelndes, wuselndes Universum kreiert, in dem jede Szene seiner Musik ein Fragment dieser fesselnden Geschichte repräsentiert. Man stelle sich eine dystopische parallele Realität vor, in deren Zentrum die Sorglosigkeit und Lebenskraft gefeiert wird. Auf dieser nahrhaften Basis, die Normen und bisherige Werte respektvoll über den Haufen fegt, lässt Rose mit achtsamer und losgelöster Hand Neues entstehen, das berauscht, fasziniert und gefällt. Am Dienstag ist bei dieser erfrischenden, herausfordernden Reise ausserdem der sensible, dem bird’s eye wohlbekannte Bassist Arne Huber mit dabei. Zusammen artikulieren sie mit geballter Kraft und doch subtil und verwundbar den Wunsch, den künstlerischen Sehnsüchten freien Lauf zu lassen. Das Publikum erwartet engagierter Jazz, zerlegter Tango, verrückter Reggaeton, impressionistischer Walzer und angeheiterter Pop – ein stilistisch buntes Potpourri, das vorurteilsfreien Ohren das grösste Vergnügen bereiten wird. Besetzung am 12.12.2023: Charley Rose: tenor sax/effects, Enzo Carniel: piano, Arne Huber: bass und Ariel Tessier: drums. Besetzung am 13.12.2023: Charley Rose: tenor sax/effects, Enzo Carniel: piano und Ariel Tessier: drums. Dazu spiele ich Ihnen einen Ausschnitt aus der aktuellen CD vor!