Jazz Matinee am Sonntag, den 25.06.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute steht die Jazz Matinee wieder einmal unter dem Motto "Old Wine New Bottles" und die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) stellt Ihnen eine ganze Reihe kürzlich erstmals veröffentlichter Konzertmitschnitte der Label Elemental Music, Jazz Detective, Reel To Real Recordings und Nederlands Jazz Archief vor, die großartige Musik der Jazzgeschichte erstmals präsentieren. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs und CD-Sets:

Bill Evans - Treasures / Solo, Trio & Orchestra Recordings From Denmark (1965-1969) (2CD Elemental Music 5990444), Chet Baker - Blue Room / The 1979 VARA Studio Sessions in Holland (2CD Jazz Detective DDJD-008), Sonny Stitt - Boppin´ In Baltimore / Live at the Left Bank (2CD Jazz Detective DDJD-009), Shirley Scott - Queen Talk: Live at the Left Bank (2CD Reel To Real Recordings RTRCD 009), Walter Bishop Jr. - Bish at the Bank / Live in Baltimore (2CD Reel to Real Recordings RTRCD 010) und Toots Thielemans Meets Rob Franken / Studio Sessions 1973-1983 (3CD-Set Nederlands Jazz Archief NJA 2201).

Konzerthinweis: Montag, den 26.06.2023, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg die Band More Than Four auf mit einem Programm unter dem Titel "Keep The Beauty". Die Geschichte der Band begann im Sommer 2021, als der Pianist Albrecht Haaf die Initiative ergriff, wieder Konzerte zu veranstalten. Nach Telefonaten mit langjährigen Musikerkolleg*innen war die Band schnell beisammen. Die Konzerte fanden dann in der Martinskirche in Müllheim/Baden statt und das neue Projekt in der Tradition von Jazz und Lyrik war gegründet. Dabei steht im Mittelpunkt, ein abwechslungsreiches Programm zu formen – sowohl in Bezug auf die stilistische Vielfalt als auch im Hinblick auf wechselnde Besetzungen. Die Band More Than Four besteht aus Mike Schweizer Saxofon, Petra Gack Stimme, Albrecht Haaf Klavier, Florian Döling Bass und Rolf Kilchling Schlagzeug. Das ist mit Sicherheit ein musikalisch spannendes Konzert, dass Sie sich nicht entgehen lassen sollten! Die CD habe ich Ihnen bereits in der Jazz Matinee vom 23.10.2022 vorgestellt. Unter More Than Four Albrecht Haaf finden Sie bei You Tube aber auch noch einige eingestellte Beispiele aus der CD!

Ergänzender Hinweis: Auf Florian Dölings Label www.anflowrecords.de, auf dem die aktuelle CD “Keep The Beauty“ erschienen ist, gibt es Infos zur CD (u.a. auch ein digitales Booklet) und auch die Verlinkung zu diversen Streaming-Plattformen für Hörbeispiele, u.a. eben auch YouTube. Und natürlich die Möglichkeit, diese CD zu bestellen. Auf Spotify gibt es zusätzlich einen eigenen Bandkanal unter: https://open.spotify.com/intl-de/artist/0Cu1omTNqwOfsRxiFh6CtO