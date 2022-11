Jazz News, Samstag, 26.11.2022, 10 Uhr

Eine musikalische Reise mit dem Bruno Angelini Open Land Quartet....

und weitere Akteure von der internationalen französischen Jazzszene: Cedric Hanriot (Time is Color); Das Duo DuOud (Menshen); Raphael Imbert (Invisible Stream); Juanjo Mosalini (Entre Pliegues) und das Bruno Angelini Quartet (Nearly nothing, almost everything)

Moderation Heinz Dillmann

Veranstaltungstipp:

So. 27.11. Veranstaltung u. Konzert zu Joachim E. Berendt mit der Witwe und der Gruppe More Than Four (Mike Schweizer, Albrecht Haaf, Florian Döling, Rolf Kilchling u.a.), Müllheim, Martinskirche, 17Uhr.