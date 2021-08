Jazz Matinee am Sonntag, den 15.08.2021, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) im ersten Teil neue CDs der Label Resonance Records, Elemental Music und Reel To Real Recordings vor. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Shirley Horn - Live At The 4 Queens (Resonance Records HCD-2015), Bob James - Once Upon A Time / The Lost 1965 New York Studio Sessions (Resonance HCD-2045), Barney Wilen - La Note Bleu (2CD Elemental Music 5990439), Harold Kand - Westward Bound! (Reel To Real Recordings RTR-CD-006) und Roy Brooks - Understanding (2CD Reel To Real Recordings RTR-CD-007).

Im zweiten Teil folgen dann Aufnahmen des Manhattan Jazz Orchestras sowie des Manhattan Jazz Quintetts mit Ausschnitten aus den folgenden beiden DoCDs:

Manhattan Jazz Orchestra - Special Edition of MJO / The 25th Anniversary of Formation (2CD King Records KICJ 82/3) und Manhattan Jazz Quintet - Special Edition of MJQ / The 30th Anniversary of Formation (2CD King Jazz Records KICJ 680/1).

Eingebettet ist der folgende Konzerthinweis für die kommende Woche:

Am Freitag, den 20.08.2021, tritt um 19 Uhr im Mensagarten in Freiburg das Fabia Mantwill Quartett auf, das speziell für diesen Abend aus französischen und deutschen Musikern zusammen gestellt wurde. Es spielen Fabia Mantwill diverse Blasinstrumente + Gesang, Anthony Jambon Gitarre, Christophe Lincontang Bass und Marc Michel Schlagzeug. Hierzu spiele ich Ihnen als Appetithappen einen Ausschnitt aus der aktuellen CD "Em.perience" vor.

Sie hören wieder einmal zwei Stunden mit abwechlungsreicher Musik der Jazzgeschichte und sollten sich diese Sendung keinesfalls entgehen lassen!