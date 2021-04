Jazz Matinee am Sonntag, den 04.04.2021, 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute, am Ostersonntag, stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) in der 1. Stunde neue Jazz CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Andre Canniere - Ghosts Days (Whirlwind Recordings WR 4753), Arne Huber Quartet - Live At The Bird´s Eye (Meta Records META 084), Edi Nulz - Meganan (Boomslang Records BOOM 0668), Fried Dähn - Now & Then (Flavored Tune Records FTR 361909), Romano Schubert Quartett - Points Of Return (Jazzsick Records 5136 JS), Bernd Kaftan - Rooms And Places (Jazzsick Records 5141 JS), Emmet Cohen - Future Stride (Mack Avenue MAC 1181) und Veronica Swift - This Bitter Earth (Mack Avenue MAC 1177).

In der 2 Stunde heißt es dann wieder "Old Wine New Bottles" und die Jazzredaktion stellt Ihnen zum einen die in der letzten Woche übrig gebliebenen CDs sowie 2 weitere neue CDs vor. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Neil Swainson Quintet - 49th Parallel (Reel To Real Records RTR-CD-004), The George Coleman Quintet - In Baltimore (Reel To Real Records RTR-CD-005), Bill Goodwin Trio - No Method (Fresh Sound Records FSR-CD 5063), Kenny Barron & Mulgrew Miller - The Art Of Piano Duo / Live (3CD-Set Sunnyside Records SSC 4753), Joao Gilberto - Chega De Saudade (State Of Art 81268), Luiz Bonfá - Plays & Sings Bossa Nova + The Gentle Rain (Aquarela Do Brasil 531019) und Baden Powell - Á Vontades + Swings With Jimmy Pratt (Aquarela Do Brazil 531017).

Zwei lange Stunden mit Musik der unterschiedlichsten Richtungen, aber mit Sicherheit für Jede und Jeden etwas dabei! Also seien Sie neugierig und schalten das Radio ein!