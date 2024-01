Jazz Spezial am Sonntag, den 14.01.2024, 18 Uhr bis 20 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) viele neue CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Christian Sands - Christmas Stories (Mack Avenue MAC 1206), Flying Pooka! (Dani Oore & Florian Hoefner) - The Ecstasy of Becoming (Alma Records ACD 10632), Steve Cole - Without a Doubt (Artistry Music ART 7083), Claude Diallo Situation - The Abraxas Sessions (Dot Time Records DT 9500), Marko Mebus Quintett - All Those Things Still to be Said (Rosenau Records ROSE 019), Stefan Grasse - Inner Sound (Xolo 1057), Marco Mezquida - Tornado (DL B 17086-2023), Potsa Lotsa XL - Chamber Works (Trouble in the East Records TITE REC 031), Carlos Bica - Playing With Beethoven (Clean Feed Records CF 644 CD), Büsra Kayikci - Places (Warner Music 5054197762871), Roman Babik & Atom String Quartet - Might be Spring (Frutex Tracks FT 021 CD), Mathias Haus + String Orchestra - All my Life (JazzSick Records 5177 JS), Sarah Chaksad Large Ensemble - Together (Clap Your Hands Records CYH 0008) und Max Arsawa - Nowhere Dense (AUT Records AUT 100).

Zwei lange Stunden mit Musik der unterschiedlichsten Richtungen, aber alle auf hohem Niveau!