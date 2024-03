Jazz Matinee am Sonntag, den 24.03.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) wieder einen ganzen Stoß neuer CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Eyot - Quindecennial (2CD Neuklang Records NCD 4285), Hofer / Busch / Held - To Tortuga (Frutex Tracks FT 020 CD), Sandro Roy - Exploration (Edition Collage EC 619-2), Johannes Bigge Trio - Clay (Nwog Records 057), Gilles Grethen Quartet & Strings - State Of Mind (DoubleMoon Records DMCHR 71414), Gilles Grethen Quartet - State Of Mind / Live (Eigenproduktion / nur Stream + Download), Louise Jallu - Piazzolla 2021 (Klarthe Records KRJ 033), Louise Jallu - Jeu (Klarthe Records KRJ 048), Fabio Gouvea - Desvio (Unit Records UTR 5149), Hilde - Tide (Boomslang Records 9120011931078), Michael Thomas - The Illusion Of Choice (Criss Cross Jazz 1418) und Oan Kim & The Dirty Jazz - Rebirth Of Innocence (Artwork Records ARTR 006 CD).

Zwei lange Stunden mit erstklassiger Musik der unterschiedlichsten Richtungen erwarten Sie! Seien Sie also neugierig!