Jazz News, Samstag 23.03.2024, 10 Uhr

Luxemburg und Jazz ?

Jawohl ! Das gibts in Luxemburg. Über die Jahre hat sich eine richtige Szene aufgebaut die auch auf die umliegenden Länder ausstrahlt. Auch in umgekehrter Richtung gab es Kooperationen mit belgischen, deutschen und französischen JazzmusikerInnen schon früher und auch aktuell. Inzwischen gibt es genügend luxemburgische Nachwuchstalente die in den besten Musikhochschulen gelernt und auf Tonträger veröffentlichen. Im Nachkriegsjazz ist wohl der Klarinetist Michel Reis der bekannteste. Internationales Aufsehen gab es durch den Vibraphonisten Pascal Schuhmacher, u.a. dem Pianotrio Dock In Absolute, Jeff Herr, Reis-Demuth-Wiltgen und Maxime Bender. Heute bei mir im Studio und Recorder: Der israelisch-luxemburgische Saxofonist Shauli Einav (Living Organs), Dock In Absolute (Re-flekt), Sascha Ley & Georg Ruby (The Laughter of the Red Moon- zu Ehren Hildegard Knef), Michel Reis (For A Better Tomorrow) und das Gilles Grethen Quartet (State of mind). Anhörenswert !

Moderation Heinz Dillmann