Jazz News, Samstag, 22.01.2022, 10 Uhr

Luxemburg ist klein, aber groß im Jazz.

Heute ein Einblick in die Jazzszene Luxemburgs. Wir stellen drei Neuvorstellungen vor: Jerome Klein (Sonder); Greg Lamy (Observe The Silence) und das Trio Reis, Demuth, Wiltgen. Darüber hinaus schauen wir auf bedeutende JazzmusikerInnen die den guten Ruf des Landes im Jazz mit aufgebaut haben: Michel Pilz, Jean-Philippe Koch/David Kintziger/Michel Meis sind `Dock in Absolute` und den Vibrafonisten Pascal Schuhmacher. Er hatte mit seiner Aufnahme 2011 für eine erstes Ausrufezeichen gesorgt.

Moderation Heinz Dillmann