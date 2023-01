Jazz Matinee am Neujahrs-Sonntag, den 01.01.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) einen bunten Strauss neuer Jazz CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Mike Moreno - Standards From Film (Criss Cross 1410 CD), Jennifer Hartswick - Something In The Water (Brother Mister Productions / Mack Avenue BRO 4002), Eric Vloeimans & Will Holshouser - Two For The Road (V-Flow 05), Jazz Orchestra of the Concertgebouw and Jim McNeely - Threnody (JOC Records 015), Gilles Grethen Quartet & Strings - State Of Mind (DoubleMoon Records DMCHR 71414), Andreas Pientka Tentet - Tiefe Nacht / JazzThing Next Generation Vol. 95 (DoubleMoon Records DMCHR 71407), Free Swing - Tuuri (DoubleMoon Records 71417), Lisette Spinnler & Christoph Stiefel - The Heartbeat Of A Bird (Clap Your Hands CHY 0006), Christian Muthspiel Orjazztra Vienna - Homecoming Live (2CD Emarcy Records / Universal 4589997), Christian Muthspiel - Diary / Selected Recordings 1989-2022 (2CD Emarcy Records / Universal 4590784) und Mose - Pulse (Galileo Music GMV 116).

Zwei lange Stunden mit Musik der unterschiedlichsten Richtungen erwarten Sie! Seien Sie neugierig!