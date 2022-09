Jazz Matinee am Sonntag, den 11.09.2022, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) neue CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Trish Clowes - A View With A Room (Greenleaf Music GRE-CD-1094), Francois de Ribaupierre - Lune de Jour (JAZZsick Records 5148 JS), Garn - To The Sun (Rabbit Hill Records rhr 004), Ensemble Kuhle Wampe - Extended (2CD Waschsalon Records WSR 004), Enrico Pieranunzi / Jasper Somsen - Voyage In Time / A Suite in Nine Movements (Challenge Records CR 73533), Monkey House - Remember The Audio (Alma Records ACD 62422), Yellowjackets - Parallel Motion (Mack Avenue MAC 1196), Focusyear Band 2022 - Tiny Windows (Neuklang NCD 4264), Quentin Ghomari - Otrium (Neuklang NCD 4260), Nefertiti Quartet - Frameless (Neuklang NCD 4253), Ketil Bjoernstad - New Morning (CD/DVD Grappa Musikforlag GRCD 4740 + 4741) und Ido Spak / The Jazz Traveler - Epidemic Adventures (Eigenlabel und Vertrieb).

Konzerthinweis: Am Dienstag und Mittwoch, den 13. + 14.09.2022, tritt jeweils um 20:30 Uhr im Bird´s Eye Club in Basel die Band This Is Pan auf und stellt ihre neue CD "Animal Heart" vor, die 2021 vom Label ANUK (ANUK 0044) veröffentlicht wurde. Das aktuelle Album «Animal Heart» widmet sich ganz und gar den Lieblingstieren von Bandleader und Saxophonist Matthias Kohler – im Kern geht es aber um Empathie und Menschlichkeit. Erschienen ist es letztes Jahr, und Bandleader Matthias Kohler schrieb nicht nur der Wildsau, sondern auch dem Luchs, dem Rotmilan und anderen Tieren, die seinen Weg kreuzten, wie er sagt, ein «musikalisches Denkmal» . Entstanden ist daraus ein Werk voller Poesie, Klangreichtum, Fantasie und Stimmungen, das die fünf exzellenten, renommierten Könner in grosser Harmonie und geteilter Spielfreude erklingen lassen. Die Band spielt in der Besetzung: Dave Blaser: trumpet, Matthias Kohler: alto sax + comp., Dave Gisler: guitar, André Pousaz: e-bass und Gregor Hilbe: drums. Nähere Infos unter [www.thisispan.com]. Dazu gibt es einen Ausschnitt aus der aktuellen CD als Appetithappen!