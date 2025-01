Jazz Matinee am Sonntag, den 12.01.2025, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute gibt es die Wiederholung einer zweistündigen Jazz Spezial-Sendung vom 25.02.2018, die unter dem Motto "Old Wine New Bottles" stand und in der die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) Ihnen neue CDs und CD-Sets der Label Verve, Impulse (Vertrieb Universal Music), Resonance (Vertrieb H´Art), Phono + Green Corner Records (Vertrieb in akustik Musik) vorstellte.

Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs bzw. CD-Sets: Oscar Peterson Plays (5CD-Set Verve 06007 5380361), Oscar Peterson - The Song Books (5CD-Set Verve 06007 5380367), The Astaire Story (2CDs Verve 00602557537505), Ella Fitzgerald - Ella At Zardi´s (Verve 00602557980516), Original Soundtrack: Chasing Trane / The John Coltrane Documentary (Impulse 00602557986747), Wes Montgomery In Paris (2CDs Resonance HCD-2032), Oliver Nelson - The Complete Blues And The Abstract Blues (2CDs Phono 870283), Oliver Nelson - The Blues And The Abstract Truth / The Stereo & Mono Versions (2CDs Green Corner 100894) und John Coltrane - Giant Steps / The Stereo & Mono Versions (Green Corner 100893).

Zwei lange Stunden mit beeindruckenden Wiederveröffentlichungen historisch bedeutender Jazzaufnahmen erwarten Sie! Seien Sie also neugierig, schalten das Radio, den Rechner oder Laptop ein und swingen mit!

Konzerthinweise:

1.) Montag, den 13.01.2025, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen das Chamber Jazz Quartet mit seinem Programm "Urban Styles" auf. Als Vorbilder bringt der Bassist Michel Pöhlmann Charles Mingus und Steve Swallow ins Spiel. Er entwickelt deren Ideen in seiner Musik gekonnt weiter und formiert sein Chamber Jazz Quartet dazu neu. Mit dem jungen Drummer David Giesel und dem Pianisten Andy Hermann wandelt sich die Sound Energie dieser Band hin zu Dynamik und Groove. Die Wurzeln des Jazz werden wichtiger. Im Vordergrund der Musik stehen dabei weiterhin die Originalkompositionen, der Verzicht auf elektronische Verstärkung und das elegante Zusammenspiel. Besetzung: Jürgen Hagenlocher Tenorsaxofon, Andy Hermann Klavier, Michael Pöhlmann Bass und David Giesel Schlagzeug.

2.) Donnerstag, den 16.01.2025, tritt um 20 Uhr im Konzerthaus in Freiburg die SWR Big Band zusammen mit dem Sänger Curtis Stigers auf. Und wer kennt sie nicht? Welthits wie "I wonder why" und "You're all that matters to me" haben Curtis Stigers Anfang der 1990er Jahre berühmt gemacht. Ein Jahrzehnt später kehrte er zu seinen Ursprüngen im Jazz zurück und feiert seitdem weltweit große Erfolge als einer der besten Jazz- und Blues-Sänger. Seine unverwechselbare, charismatische Stimme und seine enorme Bühnenpräsenz lassen die Herzen seiner Fans höherschlagen und sind der Garant für einen außergewöhnlichen Abend. Gemeinsam mit der SWR Big Band verzaubert Curtis Stigers das Publikum und bringt mit seinem Programm Las Vegas-Flair nach Freiburg. Bei der "Las Vegas Show" widmet sich Curtis Stigers vor allem Sinatra-Songs und lässt die "Swinging 60s" wieder aufblühen. Hierzu finden Sie auf dem You-Tube-Kanal eine ganze Reihe von Konzertausschnitten von Curtis Stigers zusammen mit der SWR Big Band! Ein Big Band Event der Extraklasse erwartet Sie!