Jazz Spezial am Sonntag, den 30.09.2018, 18 Uhr bis 20 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute steht die Sendung wieder unter dem Motto "Old Wine New Bottles" und die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) stellt Ihnen neue CDs und CD-Sets der Label Retrospective (Vertrieb Naxos Music), Verve (Vertrieb Universal Music), Poll Winner Records, Green Corner + Aquarela Do Brasil (alle im Vertrieb von in akustik Musik), Blue Note (Vertrieb Universal Music) und Vocalion (Vertrieb Harmonia Mundi) vor.

Sie hören Ausschnitte (voraussichtlich) aus den folgenden CDs und CD-Sets:

Charlie Teagarden - The Big Horn Of Little T (Retrospective RTR 4332), Irving Fazola - My Inspiration (Retrospective RTR 4337), Slim Gaillard - Groove Juice / The Norman Granz Recordings + More (2CD Verve 00602567075202), Duke Ellington - All American In Jazz + Midnight In Paris (Poll Winner Records PWR 27382), Etta James - At Last! / The Stereo & Mono Versions (Green Corner 100898), Baden Powell - Um Violao Na Madrugada + Apresentando Baden Powell E Seu Violao (Aquarelo Do Brasil 531006), Various Artists - Jazz Loves Bernstein (2CD Verve 00600753834138), Jimmy Smith - 5 Original Albums (5CD-Set Blue Note 0600753830185), Lee Morgan - 5 Original Albums (5CD-Set Blue Note 06007653829820), Horace Silver - 5 Original Alums (5CD-Set Blue Note 0600753829882), Hank Mobley - 5 Original Albums (5CD-Set Blue Note 0600753829943) und Airto - Fingers & Airto / Deodato In Concert (Vocalion CDSML 8544).

2 lange Stunden mit Musik aus der Jazzgeschichte erwarten Sie!