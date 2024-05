Jazz Matinee am Sonntag, den 12.05.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

zunächst stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) im Rahmen der Konzertnachlese die neue CD der Band The Leaning In Underground "Taking Over" vor, die vom Label JinA Records (Nr. 2301) im April 2024 veröffentlicht wurde. Die Band The Leaning In Underground (Linus Eppinger Gitarre, Nicolai Danck Klavier, Ties Laarakker Kontrabass und Peter Primus Frosch Schlagzeug) hat am Montag, den 06.05.2024, die spanische Sängerin Paula Bilá in deren umjubelten Konzert beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg begleitet.

Dann stelle ich Ihnen in einem Portrait die am 12.02.1990 in Houston / Texas geborene Saxofonistin, Flötistin und Komponistin Hailey Niswanger vor, die zurzeit zur Band der polnischen Bassistin Kinga Glyk gehört, die zuletzt im Jazzhaus Freiburg gespielt hat. Sie hat mir ihre drei CDs unter eigenem Namen "Confeddie", "The Keeper" und "PDX Soul" sowie die beiden CDs ihrer Band Mae.Sun "Vol.1: Inter-Be" und "Vol.2: The Flow" zur Vorstellung im Radio geschickt. Nähere Infos unter www.HaileyNiswanger.com und www.maesunmusic.com.

Dann folgen (voraussichtlich!) die folgenden neuen CDs diverser Label: Moritz Stahl - Traumsequenz (Unit Records UTR 5147), Aki Takase & Daniel Erdmann - Ellington (enja CD 9841), Louis Matute - Small Variations From The Previous Day (Neuklang Records NCD 4282), Christian McBride & Edgar Meyer - But Who´s Gonna Play The Melody (Mack Avenue Records MAC 1155), Lorenz Kellhuber Trio - Low Intervention (Vinyl Blackbird Records BR 202378 V) und Mòs Ensemble - Pets & Therapy (W.E.R.F. Records 241 CD).

Konzerthinweis: Sonntag, den 12.05.2024, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg das Trio der Pianistin und Sängerin Olivia Trummer mit dem Programm "Sunny Days Ahead" auf. Das Olivia Trummer Trio lotet Grenzen aus und tastet sich mit den Mitteln und Werten des Jazz in den Pop vor. In einem brandneuen Song-Programm treffen eingängige Melodien auf spontanen Ideenreichtum, musikalische Virtuosität auf von Kopf bis Fuß genießbare Grooves. Die neuen Songs erzählen von unerwarteten Abzweigungen auf dem Lebensweg, von Liebe, die Raum und Zeit aufzulösen vermag. Es ist Musik, die einlädt, die Welt mit neuen, offenen Augen zu sehen. Die deutsche Pianistin, Sängerin und Komponistin Olivia Trummer wird zu den interessantesten Jazzmusikerinnen ihrer Generation gezählt. Mit Tasten und Stimme formt sie neue Verbindungen zwischen den Genres, wofür sie bereits vielfach ausgezeichnet wurde. Ihre in New York City verbrachten Studienjahre sowie ihr enger Bezug zur klassischen Musik dienen dabei seit je her als Inspirationsquellen. Sie ist weltweit auf Bühnen aktiv, als Bandleaderin eigener Projekte sowie als Mitglied von Kurt Rosenwinkels „Caipi“ Band. Das Jazzwise Magazine (UK) schreibt: “Trummer’s music sarges the same sense of joyousness and wonder as that of her contemporary, Esperanza Spalding.“ (Peter Quinn / jazzwise magazine). Mit Makar Novikov aus Moskau ist das Olivia Trummer Trio mit einem der bekanntesten russischen Jazz-Kontrabassisten besetzt. Als erfahrener Begleiter und virtuoser Solist spielte er beispielsweise mit Jimmy Cobb, Clark Terry, Jimmy Heath und James Spaulding und tritt regelmäßig mit Alex Sipiagin, Antonio Faraò, Chico Freeman oder auch Isfar Sarabski in Erscheinung. Während des Kriegsausbruchs mit nur einem Koffer auf Tour in Italien gestrandet, lebt er mittlerweile in Norditalien, lehrt an der Siena Jazz University und kann als glücklicher Neuzugang der europäischen Jazzszene verstanden werden. Der vielseitige amerikanische Schlagzeuger und Multiinstrumentalist Earl Harvin aus Texas ist durch seine Zusammenarbeit und Touren mit Seal, Jeff Beck, Damien Rice und Air bekannt und wird unter anderem von Ari Hoenig als prägender Einfluss zitiert. So vielseitig wie das Spektrum seiner Kollaborationen ist auch sein Spiel, das sich durch eine - auch im leisesten Pianissimo - besondere Intensität und ein ausgeprägtes Gespür für Grooves auszeichnet, die einen Song perfekt „einkleiden“. Dieses Konzert sollten Sie sich nicht entgehen lassen!