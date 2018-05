Jazz Matinee am Sonntag, den 13.05.2018, 10 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee@net-base.de) neue CDs der Label Stunt Records und Sundance Music (im Vertrieb von New Arts International und in akustik Musik) vor. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Fredrik Lundin - 5 Go Adventuring Again (STUCD 17162), Hanne Boel - Unplugged 2017 (SU 9093-2), Dicte & Hempler - Uppers (STUCD 17152), Maria Faust - Machina (STUCD 18032) und Kenneth Knudsen & Oliver Hoiness - November Tango (STUCD 18022).

Eingebettet in die Neuvorstellungen sind eine Reihe von Konzerthinweisen mit Ausschnitten aus den dazugehörigen CDs:

1.) Montag, den 14.05.2018, tritt um 20:30 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg der Pianist Christoph Stiefel mit seinem Inner Language Trio auf. Das “Inner Language Trio” des Pianisten Christoph Stiefel sorgt seit etlichen Jahren national und international für Furore. Auf der Basis einer Kompositionstechnik aus dem Mittelalter (Isorhythmik) hat Stiefel eine zeitgemässe Jazz-Variante geschaffen, die auf faszinierende Weise zwischen Groove-Intensität und Klangfarbenmalerei oszilliert. Seine jungen, agilen Mitmusiker, der Bassist Lukas Traxel und der Schlagzeuger Tobi Backhaus, haben ein ausgeprägtes Faible für subtil-interaktiven Piano-Trio-Jazz, verfolgen aber auch mit Neugierde aktuelle musikalische Strömungen. Die Besetzung: Christoph Stiefel, p/Lukas Traxel, b/Tobi Backhaus, dr. Als Appetithappen spiele ich Ihnen allerdings einen Ausschnitt aus der nagelneuen Christoph Stiefel Soloklavier-CD mit dem Titel "Sofienberg Spirits" vor, die vom Label nWog (nwog records 019) veröffentlicht wurde. Die Aufnahmen entstanden im Oktober 2016 in der Sofienberg Kirche in Oslo / Norwegen! Weitere Infos erhalten Sie über www.christophstiefel.ch

2.) Am Dienstag, den 15.05.2018, tritt um 20 Uhr bei Jazz ohne Stress im Waldsee das Duo des Saxophonisten Marc Stucki und des Schlagzeugers Christoph Steiner auf und präsentiert das Programm der neuen CD mit dem Titel "Building", die vom Label Hout Records (HR 005) veröffentlicht wurde. Die Ausgangslage, die sich Marc Stucki und Christoph Steiner für ihr Duo ausgedacht haben, ist simpel und herausfordernd zugleich. Die beiden Musiker, die sich schon lange kennen und in diversen Formationen zusammen gespielt haben, lassen ihre individuellen Spielweisen ungeschminkt aufeinander treffen. Hier ein Schlagzeug, da ein Saxophon – Jazz im Kleinformat. Vom Gedankenaustausch beim Tête à tête bis zur Keilerei kann hier musikalisch alles passieren und das tut es auf ihrem Debut-Album ‘Building’, sowie an jedem Konzert auch. Das geschriebene Material legt Stimmungen frei, welche in Improvisationen weitergeführt oder auch komplett gebrochen werden. Die entstehende Freiheit ist geprägt vom Dialog mit dem Mitmusiker, den Zuschauern und dem Ort, an dem gerade gespielt wird. Stucki und Steiner’s Liebe zu pulsierender Musik wird hier in dynamischen Extremen und grossem klanglichem Bewusstsein gepflegt und führt immer zu unvorhersehbaren Resultaten. Wie ein Spiel, aber ein wahres Klangerlebnis. Hierzu spiele ich Ihnen als Appetithappen einen Ausscnitt aus der aktuellen CD dieses tollen Duos vor!

3.) Am Freitag und Samstag, den 18. + 19.05.2018 tritt jeweils um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel das Quartett Andi Scherrer (ts), William Evans (p), Stephan Kurmann (b) und Jorge Rossy (dm) auf. Mit einem Repertoire unter anderem aus eigenen Kompositionen meldet sich das überragende Topquartett zurück. Eine geballte Ladung an Reife, Können und Intuition und handfeste stilistische Sicherheit verleihen dem Sound der vier herausragenden Musikerpersönlichkeiten ein genussreiches Höchstmass an Qualität. Ihre individuelle Stärke, gemeinsame Überzeugung und ihr perfektionierter Sinn für Schönheit münden in einem herzerwärmenden musikalischen Feuer. Hierzu spiele ich Ihnen als Appetithappen einen Ausschnitt aus der vom Label TCB veröffentlichten CD des Quartetts mit dem Titel "Out Of The Bird´s Eye" (TCB 31602) vor!

Ps: Abends gibt es von 18 Uhr bis 20 Uhr wieder die zweistündige Sendung Jazz Spezial zu hören mit jeder Menge an neuen CDs. Die Sendung steht dabei erneut unter dem bewährten Motto "Old Wine New Bottles"!