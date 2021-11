Jazz Matinee am Sonntag, den 14.11.2021, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) wieder eine ganze Reihe neuer Jazz CDs vor. Sie hören (voraussichtlich) Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Oliver Leicht (Acht) - A_Trak__Some Songs (Float Music FLO 32), Four On The Outside - Inside (Toy Piano Records TPR 202102), Elena Mindru - Hope (Eclipse Music ECD-2021137), The New Peter Lehel Quartet - Sea Of Love (Finetone Music FTM 8059), Tobias Weindorf - Parable (Jazzsick Records 5146 JS), Kämmerling Quartett - This Way (Jazzsick Records 5144 JS), Spaces - Together Alone (Schoener Hören Musik 4260314033712), Sam Rivers Quartet - Undulation (NoBusiness Records NBCD 146), Gerry Gibbs Thrasher Dream Trios - Songs From My Father (2CD Whaling City Sound WCS 131) und Scott Reeves Quintet - The Alchemist (Origin Records 82826).

Eingebettet sind Konzerthinweise für Sonntag und die kommende Woche:

1.) Sonntag, den 14.11.2021, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg die Trompeterin Yazz Ahmed mit ihrer Band udn dem Programm ihrer Polyhymnia Tour auf. Mit ihrem 2017 veröffentlichten Debüt-Album La Saboteuse beeindruckte die Trompeterin und Hornistin Yazz Ahmed die Kritik sowie Musikliebhaber*innen gleichermaßen. Dem vorausgegangen war ein beachtlicher Karrierestart als Sidewoman in Pop- und Rockbands wie u. A. in Thom Yorkes Radiohead. Mit einem ausgeprägten Gefühl für elektronisches Sound-Design ausgestattet, verwebt die britisch-bahrainische Künstlerin in ihrem Werk sowohl musikalische Elemente aus der gegenwärtigen UK Jazz-Szene als auch traditionelle arabische Einflüsse. Ihr Viertelton-Flügelhorn, ein speziell für sie entwickeltes Instrument, erlaubt es ihr sich in ihren Kompositionen dem Charakter der arabischen ‘Blue Notes’ zu nähern, was auf wunderbare Weise auf ihrem jüngsten Album Polyhymnia erfahrbar wird. Die Band spielt in der folgenden Besetzung: Yazz Ahmed (trumpet, flugelhorn), Ralph Wyld (vibraphone), David Manington (double bass) und Martin France (drums). Hierzu gibt es einen Appetithappen ihrer Musik zu hören!

2.) Am Montag, den 15.11.2021, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg der Wiener Saxophonist Bernhard Wiesinger auf und präsentiert sein Debütalbum "Notice That Moment", das er 2019 mit Kevin Hays, Scott Colley und Bill Stewart in New York aufgenommen hat. Originalität im Spiel, Eigenständigkeit im Sound und eine homogene Mischung aus Tradition und Moderne verbindet der junge österreichische Jazzmusiker mit einer gelassenen Selbstverständlichkeit. Für das New York-Feeling beim Konzert wird der Ausnahmepianist und Grammy-Gewinner Dave Kikoski sorgen, der seit einigen Jahrzehnten im Big Apple beheimatet ist und zu den eigenständigsten Stimmen seines Instruments zählt. Er spielte u.a. mit Jazzgrößen wie Michael Brecker, John Scofield, Mike Stern und Roy Haynes. Das Quartett spielt in der folgenden Besetzung: Bernhard Wiesinger, sax / Dave Kikoski (USA), p / Milan Nikolic , b und Christian Salfellner, dr. Auch hier gibt es einen musikalischen Appetithappen zu hören!

3.) Am Dienstag, den 16.11.2021, gibt es im Jazzhaus Freiburg wieder einmal die Hammond Jazz Night zu hören und zwar mit einer hochkarätigen Besetzung. An diesem Hammond Jazz Night Abend treffen vier Musiker aufeinander die weit über den süddeutschen Raum hinaus zu den gefragtesten ihres jeweiligen Instrumentes gehören. Der in München beheimatete Trompeter Julian Hesse hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der vielseitigsten und gefragtesten Künstler seiner Art im deutschsprachigen Raum entwickelt. Sein Quartett „Bounce“ tourte europaweit und bekam diverse Auszeichnungen. Sein Duo Album „Wheel of Life“ wurde zuletzt vom Bayrischen Rundfunk auf die Liste „Bestes Album 2020“ gesetzt und neben seinen gegenwärtigen Projekten „Dr. Syros“ und „Fragments of a Tale“ ist er Mitglied der Münchner Jazzrausch Bigband die u.a. im September beim Freiburger Jazzfestival zu hören war. Der Stuttgarter Gitarrist Christoph Neuhaus wurde 2020 mit dem Jazzpreis Baden Würtemberg ausgezeichnet und ist mit seinem aktuellen Projekt „Ramblin“ derzeit wieder in Clubs und auf Festivalbühnen zu hören. Die Rhythmusgruppe mit dem Mannheimer Drummer Daniel Mudrack und den Freiburger Hammond Spieler Thomas Bauser ist mittlerweile ein blind eingespieltes Duo.

4.) Schließlich tritt am kommenden Samstag, den 20.11.2021, um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg das Trio des grandiosen Bassisten Avishai Cohen auf. In den letzten beiden Jahrzehnten hat sich der international gefeierte Bassist, Sänger und Komponist Avishai Cohen den Ruf als einer der größten Bassisten weltweit erspielt. Avishai kehrt nach einer langen Tourpause aufgrund von Covid 19 zurück auf die Bühnen der Welt. “Ich habe die Bühne, meine Fans und das Touren sehr vermisst. Ich freue mich immens, endlich wieder performen zu können. Es wird für mich definitiv sehr emotional und ich bin einfach glücklich live spielen zu können.” Avishai präsentiert mit seinem neuen Trio Musik seines Albums "Arvoles" und weitere neue Kompositionen. Das Trio spielt in der folgenden Besetzung: Elchin Shirinov p, Avishai Cohen b + voc sowie Roni Kaspi dr. Auch hierzu gibt es einen Appetithappen zu hören!