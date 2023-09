Jazz Matinee am Sonntag, den 17.09.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute steht die Sendung unter dem Motto "In Memoriam Richard Davis" und die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) gedenkt des großen Meisterbassisten, der am 15.04.1930 in Chicago geboren wurde und jetzt am 06.09.2023 im Alter von 93 Jahren gestorben ist.

Angesichts der Vielzahl an Aufnahmen als Leiter und Sideman beschränke ich mich auf ausführliche Ausschnitte aus insgesamt nur drei CDs:

Am Anfang steht die Impulse Records CD "Heavy Sounds" (ursprünglich LP Impulse! AS-9160), eine Session mit Elvin Jones (Drums) und Richard Davis (Bass) mit Frank Foster (Tenorsaxofon) und Billy Green (Piano), aufgenommen im Juni 1967.

Weiter geht es mit der Muse LP (MR 5002) des Bassisten Richard Davis mit dem Titel "Now´s The Time", die am 07.09.1972 live in New York im Jazz City aufgenommen wurde mit Marvin "Hannibal" Peterson (Trompete), Clifford Jordan (Tenorsaxofon), Joe Bonner (Piano) und Freddie Waits (Drums), als CD vom Label Muse mit einem Bonustrack (MCD 6005) wiederveröffentlicht.

Schließlich stelle ich Ihnen noch Ausschnitte aus der Sweet Basil CD (Bellaphon 660.55.011) von Richard Davis & Friends mit dem Titel "Dealin´" vor, die live im Sweet Basil in New York Anfang August 1990 aufgenommen wurde mit Cecil Bridgewater (Trompete), Ricky Ford (Tenorsaxofon), Sir Roland Hanna bzw. George Cables (Piano) und Ronnie Burrage (Drums).

Zwei lange Stunden mit erstklassiger Musik eines der ganz großen Bassisten des Jazz erwarten Sie!

Ps: Bei der Gelegenheit noch mein Hinweis auf die sehr schöne Website von Richard Davis unter www.richarddavis.org, wo sich ausführliche Informationen zum Musiker, Lehrer und Aktivisten finden!