Jazz Matinee am Sonntag, den 15.10.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr (Wiederholung der Sendung vom 17.09.2023!!)

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

wegen Verhinderung des Jazzredakteurs wird heute die Jazz Matinee vom Sonntag, den 17.09.2023, wiederholt, die unter dem Motto "In Memoriam Richard Davis" stand.

Die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) gedachte damals des großen Meisterbassisten, der am 15.04.1930 in Chicago geboren wurde und am 06.09.2023 im Alter von 93 Jahren gestorben ist.

Angesichts der Vielzahl an Aufnahmen als Leiter und Sideman beschränke ich mich auf ausführliche Ausschnitte aus insgesamt nur drei CDs:

Am Anfang steht die Impulse Records CD "Heavy Sounds" (ursprünglich LP Impulse! AS-9160), eine Session mit Elvin Jones (Drums) und Richard Davis (Bass) mit Frank Foster (Tenorsaxofon) und Billy Green (Piano), aufgenommen im Juni 1967.

Weiter geht es mit der Muse LP (MR 5002) des Bassisten Richard Davis mit dem Titel "Now´s The Time", die am 07.09.1972 live in New York im Jazz City aufgenommen wurde mit Marvin "Hannibal" Peterson (Trompete), Clifford Jordan (Tenorsaxofon), Joe Bonner (Piano) und Freddie Waits (Drums), als CD vom Label Muse mit einem Bonustrack (MCD 6005) wiederveröffentlicht.

Schließlich stelle ich Ihnen noch Ausschnitte aus der Sweet Basil CD (Bellaphon 660.55.011) von Richard Davis & Friends mit dem Titel "Dealin´" vor, die live im Sweet Basil in New York Anfang August 1990 aufgenommen wurde mit Cecil Bridgewater (Trompete), Ricky Ford (Tenorsaxofon), Sir Roland Hanna bzw. George Cables (Piano) und Ronnie Burrage (Drums).

Zwei lange Stunden mit erstklassiger Musik eines der ganz großen Bassisten des Jazz erwarten Sie!

1.) Ps: Bei der Gelegenheit noch mein Hinweis auf die sehr schöne Website von Richard Davis unter www.richarddavis.org, wo sich ausführliche Informationen zum Musiker, Lehrer und Aktivisten finden!

2.) Ps: Heute Abend gibt es außerdem von 18 Uhr bis 20 Uhr die Sendung Jazz Spezial mit toller Musik zu hören!

Auf insgesamt drei Konzerte möchte ich Sie hinweisen:

1.) Montag, den 16.10.2023, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen das Alexandra Ivanova Trio mit dem Programm ihres Debütalbums "Beauty in Chaos" auf. In ihrem Debütalbum “Beauty in Chaos” setzt sich Alexandra Ivanova mit dem Thema ihrer vielen Heimaten auseinander – eine Suche nach dem Zugehörigkeitsgefühl durch die Musik. Als gebürtige Österreicherin mit bulgarischen Eltern war ihr Leben schon von klein auf gewissermaßen entwurzelt. „Beauty in Chaos“ sucht nach der Östlichkeit in einem westlichen Umfeld: durch neu arrangierte Melodien aus Azerbaijan, Island oder der orientalischen Klassik. Die sensiblen Eigenkompositionen feiern das universell Menschliche und betrauern die Vergänglichkeit von entfernten Heimaten und Nahestehenden. Besetzung: Alexandra Ivanova Klavier, Niklas Lukassen Bass und Nathan Ott Schlagzeug. Nähere Informationen finden Sie auf der Website der Künstlerin unter der Adresse https://www.alexandraivanova.com/.

2.) Freitag, den 20.10.2023, tritt um 20 Uhr beim Forum Jazz in Merzhausen das Jakob Mantz Project auf. Nach dem mit Standing Ovation aufgenommenen Konzert am 22. September 2022 im FORUM Merzhausen im Rahmen des Jazz Festivals in Freiburg, gibt es für alle die den begeisternden Auftritt verpasst haben, eine zweite Chance die Shooting Stars der Szene live zu erleben. Sicherlich werden die "alten" Konzertbesucher alle wiederkommen und viele neue dazustossen. Insofern freuen wir uns auf ein neuerliches Fest voll jugendlicher Energie mit Jakob Manz und seiner phantastischen Band. Besetzung: Jakob Manz (as), Hannes Stollsteimer (p), Frieder Klein (b) und Magro (dr). Nähere Informationen und auch Musik erhalten Sie über die folgenden Webseiten - https://www.forumjazz.de/ und https://jakobmanz.de/

3.) Freitag, den 20.10.2023, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg die bekannte Band Nighthawks auf. Die Nacht bricht an und die Electro-Jazz Formation Nighthawks betritt die Bühne. Die Zeit der Nachtfalken ist gekommen. Die kommenden 2 Stunden sind ein Rausch auf großartigen Melodien, starkem Puls und druckvollen Grooves. Das einst als Duo gestartete Gespann des in Köln lebenden Bassisten Dal Martino und des Hamburger Trompeters Reiner Winterschladen hat sich mit ihren Sounds in die Gehörgänge vieler Generationen hineingespielt. Jazz, Backbeat, Rock und Pop. EIne wunderbare Mixtur, die mal bei Steely Dan vorbeischaut, Miles Davis beehrt, oder auch das folkige eines Bob Dylan preist. Einfach ein Quintett, das die Ohren im Hier und Jezt hat, aber doch standhaft genug ist, die großen Musikströmungen einzufangen und in eine eigene Form zu gießen.Die lässige Klangsprache der Band steckt an und vereinnahmt den Konertraum. An der Bühnenkante steht der Trompeter Reiner Winterschladen, der im Grunde mit seinem Horn der Geschichtenerzähler ist. Mal weich akzentuierend bis hin zu explodierend. Es ist ein Ritt durch Schotterpisten. Die Musik beschenkt einen mit immensem Bildreichtum, der durch das hinter Reiner Winterschladen agierende Kollektiv bestehend aus Dal Martino (bass), Jürgen Dahmen (rhodes), Jörg Lenhardt (guitar) und Thomas Alkier (drums) befeuert wird. Die Konzerte der Nighthawks sind eine Klangreise der besonderen Art. Leicht federnde Erkennungsmelodien ziehen sich durch die Live Auftritte der Band. Musik für die Nacht - relaxt und unaufdringlich. Wer eine Musik zum Hören mag, die Raum für Assoziationen lässt, der ist bei den Nighthawks genau richtig. Besetzung: Reiner Winterschladen Trompete, Dal Martino Bass, Jürgen Dahmen Rhodes, Jörg Lenhardt Gitarre und Thomas Alkier Drums.