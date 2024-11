Jazz Matinee am Sonntag, den 17.11.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute gedenkt die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) zunächst der beiden großartigen Jazzmusiker, die in dieser Woche verstorben sind, nämlich des 98-jährigen Altsaxofonisten Lou Donaldson und des 99-jährigen Schlagzeugers Roy Haynes.

Darauf folgen eine Reihe neuer Alben diverser Label. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden Alben:

Lennart Allkemper - Awakening (Jazzline 31455), Samy Thiébault - In Waves (Gaya Music 062), Quatuor Ébène - Milestones / The Jazz Album (Erato / Warner Classics 7897894), Surensemble and Friends - Stay Together (Arbol 100778), Bill Frisell / Kit Downes / Andrew Cyrille - Breaking The Shell (Red Hook RH 1006), Chicuelo & Marco Mezquida - Del Alma (DL B 16595-2024) und Otto Kintet - Wildernis (Choux de Bruxelles CHOU 2403).

Konzerthinweise:

1.) Sonntag, den 17.11.2024, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg die Band Triosence auf. Eines der erfolgreichsten Pianotrios Deutschlands um den Pianisten und Bandleader Bernhard Schüler mit Omar Rodriguez Calvo am Kontrabass und Tobias Schulte an den Drums und Percussion feiert 25-jähriges Bestehen. Auf ihrer großen Jubiläumstour präsentieren die drei Musiker ein Best-Of Programm aus 25 Jahren Bandgeschichte. Zu hören sind zahlreiche „triosence Klassiker“, gleichzeitig gibt die Band mit vielen brandneuen Songs schon einen Ausblick auf ihr 10. Album. Ihre Konzerte sind ein Feuerwerk aus mitreißender Spielfreude und hochvirtuosen Spiel. Musikalisch Anspruchsvolles und Komplexes ganz einfach und eingängig klingen zu lassen – das ist ihr Markenzeichen. Dabei stehen die Melodie und der Song immer im Vordergrund. Auf dem YouTube-Kanal finden Sie eine ganze Reihe von musikalischen Appetithappen des Trios!

2.) Montag, den 18.11.2024, tritt um 20 Uhr beim Jazzkongress im Schützen in Freiburg das Quartett der Pianistin Gee Hye Lee auf. Das Gee Hye Lee Quartett vereint eine beeindruckende Vielfalt an musikalischen Ideen und Stilen. Die aus Seoul stammende Pianistin Gee Hye Lee, die 2012 mit dem Landesjazzpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet wurde, begann ihre musikalische Reise im zarten Alter von 3 Jahren mit klassischem Klavierunterricht. Als sie mit 16 „Kind Of Blue“ von Miles Davis hörte, wurde ihre Leidenschaft für Jazz entfacht. Mit Barbara Bürkle hat sie eine außergewöhnliche Sängerin an ihrer Seite, die mit ihrer klaren, gefühlvollen Stimme eine besondere Note in die Band bringt und mit klarer Intonation und exzellentem Timing glänzt. Besetzung: Gee Hye Lee, p/ Barbara Bürkle, voc/ Axel Kühn, b/ Valentin Renner, dr. Auf dem YouTube-Kanal finden Sie eine ganze Reihe musikalischer Appetithappen der Pianistin!

3.) Mittwoch, den 20.11.2024, tritt um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel / Schweiz die Band Nancelot auf. Diese Band besteht aus vier Flötistinnen, nämlich Nancy Meier, Eline Gross, Anett Kállei und Camille Quinton sowie Tilo Weber Schlagzeug. Mit der Vorstellung ihres Debüt-Albums erwartet Sie hoch komplexer, aber auch sehr verspielter Jazz. Hierzu spiele ich Ihnen als Appetithappen einen Ausschnitt aus dem Album vor, das vom Label Unit Records veröffentlicht wurde (UTR 5163)!

4.) Freitag und Samstag, den 22. + 23.11.2024, tritt jeweils um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel / Schweiz das Sextett der Pianistin Amina Figurova mit dem Programm der neuen CD "Suite For Africa" auf. Das Sextett besteht aus Wayne Escoffery Saxofon, Bart Platteau Flöte, Alex Sipiagin Trompete, Amina Figarova Piano, Jason Weaver Bass und Ferenc Nemeth Drums. Hierzu spiele ich Ihnen als Appetithappen einen Ausschnitt aus dem Album "Suite For Africa" vor, das vom Label Amfi Records ( BACD 018) veröffentlicht wurde!