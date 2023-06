Jazz Matinee am Sonntag, den 18.06.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) neue Jazz CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Gee Hye Lee Trio - What Matters Most (Unit Records UTR 5024), Daniel Karlsson Trio - Climbing The Ladder EP (BAYOHOWLCD 006), Sebastian Gramss´States of Play - Meteors / Message To The Outer Space (rent a dog rad 2023-2), Werken - Kollektive Verkabelung ( Creative Sources Recordings CS 751 CD), Georg Boeßner Vier - The ClimaX Changes (L+R Records CDLR 584624), Kira Linn´s Linntett - Illusion (Whirlwind Recordings WR 4802), Soleil Niklasson - Rise (JazzSick Records 5167JS), Sheen Trio - Gozar (Berthold Records 4250647323086), Captcha - Orange Sky (Hey!Blau HBL- 02315), Atzko Kohashi / Tony Overwater - A Drum Thing (Jazz In Motion JIM 74726), Rémy Labbé Quintet - Careless Territories (Challenge Records CR 73558), Joe Krieg Quartet feat. Nils Wogram - Beau Gosse (DoubleMoon Records DMCHR 71425) und Dan Wilson - Things Eternal (Brother Mister Productions BRO 4005).

Zwei lange Stunden mit Musik der unterschiedlichsten Richtungen erwarten Sie!