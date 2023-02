Jazz Matinee am Sonntag, den 19.02.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen im Rahmen der Konzertnachlese die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) zunächst die neue CD der Band LBT (Leo Betzel p / Maximilian Hirning b / Sebastian Wolfgruber dr) mit dem Titel "Abstrakt" vor, die vom Label enja Records/Yellowbird YEB-7833) veröffentlicht wurde.

Dann folgen neue CDs diverser Label und ich stelle Ihnen (voraussichtlich!) vor:

Yotam Silberstein - Universos (Jazz&People JPCD 822002), Uwe Kropinski + Dieter Köhnlein - Instant Stories (Eigenproduktion), Markus Neuwirth - Tales of Collapse (kein Label / Vertrieb: markusneuwirth.com), Die Drahtzieher - Out of Silence (kein Label / Vertrieb: die-drahtzieher.com), Schubert / Uchihashi / Kugel - Black Holes Are Hard To Find (NEMU Records 028), James Brandon Lewis Trio - Eye of I (ANTI Records 7950-2), Victor Gelling Nonett - Music for Not-So-Feral Hogs (Klaeng Records 071), ekko (Rueß / Navarro / Ott) - Turbolent (Hey!blau Records HBL-022974), Brad Mehldau - Your Mother Should Know: Brad Mehldau plays The Beatles (Nonesuch Records 075597907407), Gee Hye Lee Trio - Parangsae (Meix Music) und Frederik Köster / Die Verwandlung - Stufen (Traumton Records 4711).

Konzerthinweis: Am Freitag und Samstag, den 24. + 25.02.2023 spielt jeweils um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel das Duo des Pianisten Jean-Christophe Cholet und des Trompeters/Flügelhornisten Matthieu Michel mit Gästen. Fünf Musiker, die den Mut zur Schlichtheit haben und Meister des Understatements sind. Das dem bird’s eye bereits bekannte Duo Matthieu Michel (Flügelhorn) und Jean-Christophe Cholet (Piano) wird hier vom lyrischen Akkordeonisten Didier Ithursarry bereichert und durch den feinfühligen Bassisten Heiri Känzig und Ramon Lopez’ subtile Hand am Schlagzeug ergänzt. Die atmosphärische Dichte, die bereits beim Duo beeindruckte, wird durch die drei hervorragenden Musiker noch verstärkt. Sie geben feine Impulse, ohne die Essenz und Ästhetik zu verändern. Alle fünf Musiker halten ihre enorme Virtuosität und Strahlkraft bewusst zurück und erzeugen damit eine vibrierende Ruhe. Ohne jemals den Eindruck von Leere aufkommen zu lassen, füllen sie mit nur wenigen Tönen den gesamten Raum. Matthieu Michel: trumpet/flugelhorn, Didier Ithursarry: accordeon, Jean-Christophe Cholet: piano, Heiri Känzig: bass, Ramon Lopez: drums. Hierzu spiele ich Ihnen einen Ausschnitt aus der vom Label Neuklang veröffentlichten CD (NCD 4209) mit dem Titel "Extended Whispers" vor.