Jazz Matinee am Sonntag, den 19.12.2021, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) neue Jazz CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte (voraussichtlich) aus den folgenden CDs:

Roberto Gatto Quartet - My Secret Place (Via Veneto Jazz VVJ 138), Michael Publig - !Caliente! (Publig Music PM 21-01), Yago Santos - Alma De Nino (Karonte KAR 7605), Larry Carlton / Paul Brown - Soul Searchin´ (Shanachie 5490), Joey DeFrancesco - More Music (Mack Avenue MAC 1186), Fiona Grond - Interspaces (Unit Records UTR 4998), Michael Mayo - Bones (Aristry Music ART 7074), Chick Corea Acoustic Band - Live (Concord Jazz CJA 00291), Lisa Wulff - Sense And Sensibility (Laika Records 35103962), Omer Klein - Personal Belongings (Warner Music), Klara Finck - Recuerdo (eigene Produktion CD 0730706002779), Juliana Blumenschein - A Vida (eigene Produktion CD 4064832476699), Johnathan Blake - Homeward Bound (Blue Note 38431908), Makaya McCraven - Deciphering The Message (Blue Note 38144723) und Nubya Garcia - Source # We Move (Concord Jazz 72283503).

Zwie lange Stunden mit Musik erster Güte und mit Sicherheit für jeden/jede etwas dabei!

Konzerthinweis:

Am Sonntag, 19.12.2021, tritt um 21 Uhr im Jazzhaus Freiburg das Cecile Verny Quartet mit einem Programm unter dem Titel "Poems & Songs" auf. Für das diesjährige Konzert am Vierten Advent legt das Cécile Verny Quartet einen besonderen Schwerpunkt auf ausdrucksstarke Songs mit poetischen Inhalten. Neben Vertonungen von Gedichten berühmter Poeten wie William Blake und Paul Verlaine werden kraftvolle Kompositionen mit aktuellen Texten aus der Feder der Bandmitglieder zu hören sein. Das Quartett spielt in der Besetzung: Cécile Verny: vocal / Bernd Heitzler: basses / Andreas Erchinger: piano & keyboard und Lars Binder: drums & percussion.