Jazz Matinee am Sonntag, den 21.07.2024, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute gibt es wegen der Abwesenheit des Jazzredakteurs erneut die Wiederholung einer älteren Sendung.

Die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) stellt Ihnen eine 9CD-Box des Labels Woofy Productions aus dem Jahr 1994 vor, die unter dem Motto "The Kenton Alumni Series" veröffentlicht wurde (WPCD 37-1 bis WPCD 37-9). Sie enthält Konzerte, die zwischen dem 03.Mai und 25.August 1993 im Royal Palms Inn in Phoenix / Arizona mitgeschnitten wurden. Die Box ist leider nicht mehr im Handel erhältlich, sondern kann höchstens gebraucht noch erworben werden.Sie hören Ausschnitte aus Konzerten mit den folgenden Bands:

Conte Candoli and Carl Fontana Quintet (WPCD 37-1), Carl Fontana and Buddy Childers Quintet (WPCD 37-2), Bob Cooper and Carl Fontana Quintet (WPCD 37-3), Bud Shank and Conte Candoli Quintet (WPCD 37-4), Shorty Rogers and Bill Perkins Quintet (WPCD 37-5), Carl Fontana and Steve Huffsteter Quintet (WPCD 37-6), Bill Holman and Conte Candoli Quintet (WPCD 37-7), Buddy Childers and Jack Nimitz Quintet (WPCD 37-8) und Bill Perkins, Pete Candoli and Carl Fontana Sextet (WPCD 37-9).

Diese Sendung mit Westcoast Jazz vom Feinsten mit Musikern der Extraklasse, die Jazzgeschichte geschrieben haben, sollten Sie keinesfalls verpassen!