Jazz Matinee am Sonntag, den 22.01.2023, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

in der Jazz Matinee stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(at)net-base.de) zunächst im Rahmen der Konzertnachlese die neue CD des Quartetts des Pianisten Benjamin Lackner mit dem Titel "Last Decade" vor (ECM 2736) vor! Dann folgt ein ganzer Strauss an neuen CDs diverser Label. Sie hören Ausschnitte aus (voraussichtlich!) den folgenden CDs:

Was Nun Sextett - Voyage (Geraeuschkulisse Records GK 002), Gabriele Mirabassi / Nando DiModugno / Pierluigi Balducci - Girasoli (Foné Jazz SACD 227), Scott Hamilton / Paolo Birro / Aldo Zunino / Alfred Kramer - Poinciana (Foné Jazz SACD 238), Richard Galliano New York Tango Trio - Cully 2022 / Swiss Radio Days Jazz Series Vol.47 (TCB Records 02472), Winfried Gruber - It´s Windy, Isn´t It? (ATS-Records CD-0984), Jako Organ Trio - Safe Place (QFTF Records/211 CD), Athina Kontou Mother - Tzivaeri (nWog Records 046), Sandro Roy - Discovery (Skip Records SKP 9158-2), Jens Düppe - ego D (enja Records 9804), Maxime Bender Universal Sky - Fall & Rise (CamJazz Records CAMJ 7970-2), Favo 3 - The Journey Home (Cinaire Records CIN8020) und Blue Deal - Holy Ground (Eigenproduktion).

Konzerthinweise:

1.) Sonntag, den 22.01.2023, tritt um 20 Uhr im Jazzhaus Freiburg das Trio LBT auf und stellt die neue CD vor, die vom Label enja Records veröffentlicht wurde.„Abstrakt“ heißt das neue Jazz-Album von LBT, das sie im Juni 2022 Live vor Publikum im Studio 2 des BR aufgenommen haben. Nach langjährigen Ausflügen in die Welt des akustisch erzeugten Techno kehren sie jetzt zu ihrem Homeground zurück, vollgepackt mit Groove und reichlich Improvisation. Kompakte Riffs und Rhythmuszellen werden mit spielerischer Leichtigkeit zu großen erzählerischen Bögen ausgeweitet. Eine kollektive Recherche hat neue Sounds und Klangtexturen hervorgebracht, die den unverkennbaren Bandsound von LBT erweitern. „Abstrakt“ ist ein Programm in dem das begnadete Interplay von Betzl, Hirning und Wolfgruber so gut zur Geltung kommt wie nie zuvor, das aber auch dem individuellen Können der drei Musiker eine Bühne schenkt. LBT, das sind Leo Betzl Klavier, Maximilian Hirning Kontrabass und Sebastian Wolfgruber Schlagzeug.

2.) Am Donnerstag, den 26.01.2023, tritt um 20:30 Uhr im Bird´s Eye in Basel das Duo Daniel Schläppi Bass und Marc Copland Klavier auf. Subtile Zweisamkeit zweier Jazzgrössen, die berührt. Es war im Frühling 2012, als sich zwei begabte Musiker in ein Wohnzimmer setzten und zum Spass zu jammen begannen. Die musikalischen Samen, die damals gesät wurden, haben sich wundervoll entwickelt, nicht zuletzt auf «Alice’s Wonderland» zu hören, dem 2019 bei CATWALK erschienen Album von Pianist Marc Copland und Bassist Daniel Schläppi. Wie eine traumwandlerische Reise durch andere Sphären hört sich ihr Zusammenspiel an. Mit viel Sinn für Lyrik und den Mut, die Musik atmen zu lassen, erschaffen sie eine Klangwelt, die durch ihre atmosphärische Dichte beeindruckt. Mit einer perfekten Ausgewogenheit zwischen intuitivem Fühlen und instrumenteller Versiertheit ist der Sound dieser Musiker, die auf einer fast telepathischen Ebene miteinander zu kommunizieren scheinen, differenziert und kommt doch wie aus einem Guss. Nähere Informationen unter:

www.danielschlaeppi.ch und www.marccopland.com