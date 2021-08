Jazz Matinee am Sonntag, den 22.08.2021, 9 Uhr bis 11 Uhr

Liebe Jazzfreundinnen und Jazzfreunde,

heute stellt Ihnen die Jazzredaktion (Michael van Gee / van-gee(aet)net-base.de) neue Jazz CDs diverser Label vor. Sie hören Ausschnitte aus den folgenden CDs:

Andy Emler - No Solo (La Buissonne RJAL 397035), Blinker Golding - Abstractions of Reality Past and Incredible Feathers (Gearbox Records GB 1555CD), NCY Milky Band - Burn´in (Black Milk Music 65057), Rolf Zielke - Beaches in Your Soul (Agogo Records AR 143 CD), Was Nun - Labyrint (Geräuschkulisse GK 001), Neumeier + Uchihashi - Live @ Enjoy Jazz Festival 2020 (Fixcel Records 22), Joe Barbieri - Tratto da una Storia Vera (Must Have Jazz 234517), Matti Klein - Soul Trio Live On Tape (Shuffle Shack Records SSR 2021001 CD), Bobby Rausch - Hidden (Ninety Days Records 260368 430505), Muito Kaballa Power Ensemble - Mamari (Rebelup RUP 025), Alexandra Naumann - Into the Green (Acht Komma 3 Musik AKDM 003), Vince Mendoza - Freedom Over Everything (Modern Recordings 538668092), Ray Lema / Laurent de Wilde - Wheels (Gazebo GAZ 203), Antoine Boyer & Yeore Kim - Tangram (Viavox Production 05082077) und Philippe Mouratoglou - Ricercare (Vision Fugitive VF 313022).

Zwei lange Stunden mit Musik der unterschiedlichsten Richtungen! Abwechslung und Überraschungen garantiert!

Ps: Sonntag Abend gibt es von 18 Uhr bis 20 Uhr die 2-stündige Sendung Jazz Spezial zu hören, in denen ich Ihnen ein Konzert von Norman Granz´ Jazz at the Philharmonic (JATP) vorstellen will, das am 22.04.1959 im Konzerthaus Wien / Österreich aufgenommen wurde mit dem Oscar Peterson Trio, dem Stan Getz Quartet, der Sängerin Ella Fitzgerald und dem Trompeter Roy Eldridge (DoCD Sounds of Yester Year DSOD 976).